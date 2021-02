Como assistir à transmissão Pokémon Presents em 26 de fevereiro

Em comemoração ao aniversário de 25 anos de Pokémon, a Pokémon Company vai realizar uma transmissão Pokémon Presents especial na sexta-feira, 26 de fevereiro, revelando 20 minutos de novidades relacionadas a Pokémon.

O evento emenda em um show virtual do Pokémon Day no sábado, 27 de fevereiro, onde Post Malone interpreta um cover do sucesso “Only Wanna Be with You”, de Hootie and the Blowfish, em uma versão chamada de “Pokémon 25 Version”. A música fará parte do show virtual encabeçado por Post Malone.

Confira tudo que você precisa saber sobre a transmissão Pokémon Presents de 26 de fevereiro.

Programação

A apresentação Pokémon Presents está marcada para amanhã, sexta-feira, 26 de fevereiro. Haverá cerca de 20 minutos de novidades sobre Pokémon. O evento começa ao meio-dia BRT.

Onde assistir

Ainda não se sabe o que a transmissão Pokémon Presents vai revelar para o mundo, mas rumores indicam que pode haver grandes coisas chegando ao universo de Pokémon.

A transmissão ficará disponível no canal oficial de Pokémon no YouTube e terá comentários ao vivo. Você já pode ativar o lembrete para receber uma notificação na hora que for ao ar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 25 de fevereiro.