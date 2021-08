Como acumular Aeos Coins em Pokémon UNITE

Como qualquer treinador Pokémon adequado, seu objetivo deve ser coletar o máximo de Pokémon possível. E como em qualquer MOBA, desde o primeiro dia seu objetivo deve ser desbloquear o maior número possível de personagens jogáveis, para que você possa experimentar todos e encontrar seus favoritos.

Naturalmente, quando Pokémon e MOBA se combinam, como aconteceu no recém-lançado Pokémon UNITE, os objetivos são iguais. Para desbloquear Pokémon jogáveis ​​no Pokémon UNITE, você precisará adquirir a licença desse Pokémon. Você ganhará algumas licenças no começo apenas por jogar e até mesmo obterá uma licença do Zeraora como prêmio, mas precisará comprar a maioria delas com Aeos Coins ou Gold.

Tempo é dinheiro, então não vamos perder mais tempo e dar a você as informações de que você precisa para conseguir mais Aeos Coins.

Como acumular Aeos Coins (gold) em Pokémon UNITE

Não é novidade que você ganhará a maior parte de suas Aeos Coins apenas por jogar, mas há certas etapas que você pode seguir para tornar o tempo que você gasta jogando mais eficiente. Primeiro, reserve um tempo para concluir todas as seis etapas do tutorial. Cada etapa recompensa com algumas centenas de Aeos Coins, e você ganhará algumas extras no Desafio para Iniciantes completando todas as etapas do tutorial.

O Desafio para Iniciantes é o próximo passo para arrecadar dinheiro. Você pode ganhar 500 Aeos Coins no primeiro dia do Beginner Challenge obtendo três UNITE Licenses. Mas em vez de gastar algumas das moedas que você já ganhou para fazer isso, você pode obter exatamente três licenças sem gastar nenhum dinheiro. No final de sua primeira batalha tutorial, você recebe uma licença gratuita, escolhendo um dos cinco Pokémon iniciais. Em seguida, seu nível de treinador aumentará, recompensando você com outra licença, para Slowpoke. E lembra daquela licença gratuita do Zeraora? Se você jogar o jogo antes do tempo final, poderá receber essa licença para obter sua terceira licença.

O Beginner Challenge tem novas tarefas para completar a cada dia, com a maioria delas recompensando você com uma boa quantidade de Aeos Coins. Também há missões na guia Eventos que você pode completar com moedas e pode continuar e melhorar seu nível de treinador. Apenas jogar jogos normais deve progredir nas missões em todas essas categorias, e você terá muitas Aeon Coins rapidamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 21 de julho.