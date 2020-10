Calyrex brilhante é bloqueado na expansão The Crown Tundra do Pokémon Sword & Shield?

A adição de novos Pokémon geralmente desperta entusiasmo na comunidade de caçadores de brilhantes, porque eles terão novos alvos para tentar adicionar à sua coleção. Mas alguns jogadores vão ficar chateados com algumas escolhas feitas na expansão The Crown Tundra de Pokémon Sword & Shield.

Especificamente, vários dos mais novos Pokémon lendários foram confirmados como tendo suas versões brilhantes bloqueadas, o que significa que não há maneira legal de obter qualquer uma de suas variantes brilhantes no jogo.

Calyrex, o Pokémon título de The Crown Tundra, junto com Victini, Keldeo, Cosmog, Poipole, Glastrier, Spectrier e todas as três variantes de Galar do trio de Pássaros Lendários têm suas versões brilhantes bloqueadas. Isso era de se esperar, no entanto, já que a maioria dos novos Pokémon lendários fica bloqueada para que a Game Freak possa usá-los para eventos especiais e brindes mais tarde.

Os jogadores ainda podem encontrar variantes brilhantes de quase todos os outros Pokémon lendários, incluindo as versões Kanto de Articuno, Zapdos, Moltres, completando Dynamax Adventures in the Max Lair. E as formas brilhantes dos Pokémon bloqueados no momento provavelmente serão disponibilizadas em algum momento no futuro.

Se você deseja obter sua dose de caça de brilhantes, você provavelmente deve se limitar a Max Raid Battles.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 23 de outubro.