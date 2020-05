Wrecking Ball Submarino é o novo visual revelado para o evento de Aniversário de Overwatch

Mergulhe no quarto aniversário de Overwatch com um visual náutico de Wrecking Ball. Nosso hamster favorito faz uma homenagem literária com o visual Wrecking Ball Submarino, que ficará disponível com o evento de Aniversário de Overwatch em 19 de maio. Esse é o quinto visual revelado. Antes dele, os mais recentes foram Mercy Dragão e Huitzilopochtli Zenyatta.

O mecha de Hammond virou uma máquina de viagens marítimas com o novo visual. Agora ele tem janelas circulares, detalhes em bronze e uma escotilha. Mais importante, o próprio Hammond ganhou um quepe de capitão e um bigode imponente. Não sabemos como um hamster conseguiu ter um bigode, mas Overwatch é cheio de mistérios.

Mergulhe na batalha como Wrecking Ball Submarino (Lendário)!

O Aniversário de Overwatch começa em 19 de maio. pic.twitter.com/Mho9xkPvUF — Overwatch (@OverwatchBrasil) May 18, 2020

Wrecking Ball Submarino já seria um visual legal sem contexto nenhum, mas parece ser uma referência literária. O clássico de Júlio Verne (ou Jules Verne), Vinte Mil Léguas Submarinas, acompanha o submarino do Capitão Nemo ao perseguir um monstro marinho.

Hammond está parecido com o Capitão Nemo e seu mecha tem alguns tentáculos bem suspeitos que refletem um possível perigo oculto. O mecha também tem detalhes “fantásticos” de submarino em vez dos mais realistas, qus seriam encontrados em submarinos modernos de verdade.

Wrecking Ball Submarino ficará disponível nas caixas de Aniversário em 19 de maio, quando começar o evento de Aniversário de Overwatch. O visual também poderá ser adquirido por 3.000 de ouro depois do início do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 18 de maio.