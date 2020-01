Vazam os visuais de Ano-Novo Lunar de Overwatch

Não seria o Ano do Rato sem um pouco de informações roubadas. O evento de Ano-Novo Lunar de Overwatch começa hoje, 16 de janeiro, e diversos visuais vazaram antes do lançamento. Sete já vazaram, desde uma Brigitte festiva a uma Moira assustadora.

A conta oficial de Overwatch no Twitter revelou dois dos visuais, incluindo os dois em sua imagem de capa temática de Ano-Novo Lunar. O de Lúcio é inspirado em um percussionista coreano, segundo inúmeros usuários do Twitter. É uma referência ao amor de Lúcio pela música. O de Moira é inspirado em uma xamã coreana. O visual em si é colorido e festivo, mas sua máscara é assustadora.

Naeri x 나에리 on Twitter Overwatch Lunar New Year 2020 Event “Year of the Rat” New Skin Brigitte , Lucio, Moira, Sombra 🐀 오버워치 설날 이벤트 하얀 쥐의 해 새로운 브리기테, 루시우, 모이라, 솜브라 스킨

Os outros foram vazados por Naeri, que faz parte da Blizzard Overwatch da Coreia. O visual de Brigitte é bem colorido e parece se encaixar no tema chinês de muitos visuais de Ano-Novo Lunar anteriores. O visual de Sombra mistura o estilo de Ano-Novo Lunar com uma caveira açucarada, que é a marca da heroína. Esses novos visuais são incrivelmente detalhados e provavelmente serão os Lendários do evento.

Naeri x 나에리 on Twitter Overwatch Lunar New Year 2020 Event “Year of the Rat” New Skin Brigitte , Doomfist, Wrecking Ball, Winston 🐀 오버워치 설날 이벤트 하얀 쥐의 해 새로운 둠피스트, 레킹볼, 윈스턴 스킨

O visual de Doomfist é uma melhoria simples com uma arma dourada e detalhes em roxo que se encaixam no tema dos outros personagens. Wrecking Ball também participa da festa, mas é o pequeno hamster que fica coberto de dourado. O design do mecanoide é vermelho e branco e lembra uma flor de lótus. Winston terá uma camuflagem melhor que nunca, com design verde e cinza que o deixa parecido com uma estátua de jade.

Mais informações devem sair no início do evento de Ano-Novo Lunar, que acontece hoje, 16 de janeiro. Alguns desses visuais devem ser desbloqueados com desafios semanais, o mesmo sistema usado para diversos eventos anteriores de Overwatch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 15 de janeiro.