Tudo o que você precisa saber sobre o Overwatch Cross-Play Beta

Amigos de várias regiões e plataformas pode finalmente jogar juntos agora que Overwatch lançou o Cross-Play Beta, um programa destinado a trazer jogadores de todas as esferas da vida juntos.

O jogo cruzado tem sido um recurso muito solicitado na comunidade de Overwatch há anos, especialmente depois que o jogo ganhou popularidade em novos sistemas como o PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox One. Enquanto alguns jogadores estão ansiosos para finalmente unir forças com seus aliados de console, muitos fãs dedicados provavelmente ficarão preocupados sobre como esse recurso afetará sua experiência de jogo.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o programa, como jogar com amigos em várias plataformas e se sua experiência competitiva será afetada.

Como funciona

Os jogadores do Overwatch PC não terão que fazer nada para ingressar no Cross-Play Beta, mas também não têm escolha para cancelar o programa.

Os jogadores de console terão que criar uma conta Battle.net e conectar sua conta Overwatch do console para entrar em ação. Apenas os jogadores de console terão a opção de cancelar o programa, mas a opção estará ativada por padrão ao iniciar.

Quando os jogadores do console criam uma conta Battle.net, esse nome ou Battletag será exibido durante as partidas do console, então escolha um bom. Coisas como progressão de conteúdo (como conquistas) não serão transportadas durante a configuração do jogo cruzado. A classificação de habilidade competitiva (SR) não será redefinida e nenhuma estatística também será redefinida.

Como um presente por fazer o Cross-Play Beta funcionar, Overwatch dará a qualquer um que completar a conexão da conta Battle.net até 31 de dezembro de 2021, uma Caixa de Espólio Lendária, que inclui um item Lendário garantido.

Grupos de console e PC

Os jogadores de console provavelmente estarão ansiosos para se juntar a seus amigos de jogos para PC em algumas partidas de Overwatch pela primeira vez. Mas existem alguns detalhes a serem considerados.

Os jogadores do console que se juntam aos amigos do Overwatch PC serão colocados no “leque de gerenciamento de partidas de jogadores do PC”, de acordo com um FAQ do Cross-Play Beta. Isso significa que eles jogarão com outros jogadores de PC e a assistência de mira será desativada por padrão para uma experiência de jogo mais justa. Os jogadores de PC não poderão entrar no “leque” do console pelo mesmo motivo.

Todos os modos de jogo estão disponíveis para esses grupos mistos de console e de jogadores de PC, exceto o modo competitivo. O modo competitivo continuará a ser dividido em dois grupos, PC e console, para que ambos os grupos não precisem se preocupar com novas variáveis ​​em sua experiência de classificação. Os Heróis Misteriosos podem continuar a ser uma terra sem lei para jogadores de todas as plataformas.

Modo competitivo

Nenhuma alteração será feita no modo competitivo para jogadores do Overwatch PC como resultado do Cross-Play Beta. Os jogadores do console não notarão nenhuma mudança até a 29ª temporada começar no início de julho.

Quando a 29ª temporada começar, os jogadores de console que optaram pelo Cross-Play Beta irão competir com os jogadores de console de outras plataformas. Por exemplo, os jogadores do PlayStation 5 estarão no mesmo “leque competitivo” dos jogadores do Xbox One na temporada 29. O resto da temporada 28 não verá mudanças ou competição entre consoles.

Os jogadores do console que optarem por sair do Cross-Play Beta permanecerão em um grupo apenas com jogadores de sua própria plataforma. Os desenvolvedores avisam que os tempos de fila provavelmente aumentarão para aqueles que optam por sair do programa devido a um número menor de jogadores.

Na temporada 29, haverá tabelas de classificação separadas para jogadores de Overwatch PC, jogadores de console que optaram pelo Cross-Play Beta e jogadores de console que optaram por sair do programa.

Tokens da Overwatch League

Os tokens da Overwatch League que são comprados diretamente serão “entregues ao sistema no qual os jogadores fazem suas compras”, de acordo com o FAQ. Se você fizer uma compra no Nintendo Switch, esses tokens estarão disponíveis no Switch.

Os tokens da Liga Overwatch que são ganhos assistindo aos jogos da liga, no entanto, serão recompensados ​​“no nível do Battle.net” e estarão disponíveis em todos os sistemas vinculados para serem gastos onde os jogadores desejarem.

Os desenvolvedores disseram que o Cross-Play Beta provavelmente crescerá e evoluirá à medida que o programa receber feedback dos jogadores, então não se preocupe se as coisas ainda não estiverem perfeitas.

