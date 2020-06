Tokens em dobro nesse fim de semana na Overwatch League

Para todos os fãs da Overwatch League que estão salvando tokens da OWL para escolher a skin de seu time favorito ou comprar a nova skin MVP de Sinatraa da Zarya, os jogos deste fim de semana são uma oportunidade para encher sua coleção de tokens.

Neste fim de semana, os drops da Overwatch League fornecerão o dobro de tokens por 30 minutos de visualização. Em vez de cinco tokens a cada 30 minutos, os fãs podem esperar receber 10, anunciou a liga hoje. Os tokens da Overwatch League são usados ​​para comprar skins da liga no jogo.

Depois que a Overwatch League passou a transmitir exclusivamente no YouTube nesta temporada, os drops de tokens desapareceram, para decepção dos fãs. Os fãs não conseguiam ganhar tokens assistindo e só podiam adquirir tokens comprando-os ou ganhando códigos em brindes.

Os drops retornaram em maio, dando aos espectadores a chance de ganhar tokens simplesmente assistindo aos jogos da Overwatch League com potencial para obter o suficiente para comprar uma skin da liga assistindo todos os jogos no fim de semana. As skins da liga custam 100 tokens da Overwatch League para comprar.

Veja como ganhar fichas da Overwatch League e aproveitar drops em dobro neste fim de semana.

Os espectadores devem vincular sua conta Blizzard ao site da Overwatch League para ganhar tokens. Eles devem assistir à stream no site da Overwatch League ou no aplicativo para dispositivos móveis.

O tempo de visualização é rastreado continuamente. Se você assistir 30 minutos em uma sessão e retornar no final do dia para assistir outros 30 minutos, por exemplo, receberá crédito por uma hora.

Os tokens da Overwatch League podem ser usados ​​em todas as plataformas, incluindo PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Xavier Johnson no Dot Esports no dia 25 de junho.