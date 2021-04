Todos os visuais dos Arquivos Overwatch de 2021

Faça uma viagem no tempo com esses visuais históricos.

O evento ArquivosOverwatch 2021 está pressionando o botão de retroceder de mais de uma forma. Este evento anual, que começou ontem e vai até 27 de abril, normalmente leva os jogadores em uma viagem por missões importantes do passado de Overwatch.

Todas as missões clássicas do Arquivos estarão ativas para o evento deste ano e os jogadores terão a chance de acumular recompensas de desafio semanais de uma nova maneira. Os designers de Overwatch se concentraram no tema histórico do evento, dando aos heróis visuais inspiradas em suas histórias culturais individuais.

Épico

Esses visuais épicos só podem ser desbloqueados participando de desafios semanais durante o evento.

Lúcio Corredor

Há muita velocidade neste visual épico, que pode ser conquistado acumulando estrelas durante o primeiro desafio semanal dos Arquivos. O nome Corredor significa que Lúcio pode parecer ainda mais rápido do que o normal com esse visual. O suporte recebeu um visual elegante em laranja e preto que tem mais detalhes góticos do que jamais pensamos que Lúcio seria capaz de usar.

Zenyatta Subaquático

Dez mil léguas abaixo do Nepal está esta versão genuinamente perturbadora de Zenyatta. O monge ômnico foi anteriormente escalado como o monstro sob as profundezas com seu visual de Cultista inspirado em Cthulhu. Mas agora ele é um explorador marítimo, ou pelo menos um navio de exploração em águas profundas. O rosto de Zenyatta foi substituído por um farol de submarino e todo o seu corpo foi bronzeado como um velho navio.

Mercy Camuflagem

Ouça, todos nós temos dias ruins com o cabelo. Acontece que o da Mercy apenas mais óbvio do que a maioria neste visual épico, que pode ser conquistado através do terceiro desafio semanal dos Arquivos. A parte da “Camuflagem” desse visual provavelmente se refere à sua roupa preta e verde oliva, que não se destaca na multidão tanto quanto o equipamento brilhante comum de Mercy. A nova cor de cabelo preto de Mercy, no entanto, parece mais estranha do que furtiva.

Lendário

Visuais lendários podem ser desbloqueados abrindo Caixas de Itens de Arquivos. Os visuais também estão disponíveis por 3.000 ouro na Galeria do herói.

Tracer Cavalaria

Desta vez, a cavalaria está realmente aqui. Para o evento Arquivos deste ano, os designers escolheram um tema histórico para visuais lendários. A roupa mais recente de Tracer parece ter saído diretamente da Guerra da Independência dos Estados Unidos, com um chapéu real e uniforme com as cores e a bandeira da Grã-Bretanha. Até as pistolas futurísticas de Tracer foram remodeladas para se parecerem mais com dois revólveres da velha guarda.

Soldado: 1776

Se Tracer consegue representar a Grã-Bretanha, só faria sentido se Soldado: 76 trouxesse o clima de Hamilton. Soldado é normalmente o mais simples e prático dos heróis de Overwatch, mas este visual dá a ele uma aparência totalmente colonial, completo incluindo até luvas brancas. Embora a roupa seja elegante, ele também parece que pode estar participando de uma recriação de guerra em um museu.

Widowmaker Mosqueteira

Seguindo a tendência de roupas históricas, a Widowmaker recebe um aceno de sua herança francesa com o visual de Mosqueteira. No século 18, os Mousquetaires (ou mosqueteiros) usaram suas habilidades de tiro certeiro como parte do exército real francês. Widowmaker veste um chapéu de mosqueteiro, completo com uma pena extravagante, bem como uma túnica de batalha com a flor de lis.

Zarya Polyanitsa

Nos antigos contos russos, a “polyanitsa” existe como uma guerreira lendária. Se alguma frase descreve Zarya de maneira mais apropriada, ainda não a encontramos. A atleta veste uma armadura completa em cromo e vermelho. Seu cabelo foi penteado em uma combinação incrivelmente legal de corte inferior e trança que parece um pouco Viking, mas é muito, muito durona.

Genji Bushi

Genji é a coisa mais próxima de um samurai moderno na história de Overwatch, empunhando espadas com delicadeza graças ao seu treinamento intenso. O visual de Bushi leva essa ideia muito mais longe, dando a ele um traje completo de armadura de samurai e espadas afiadas e antigas. Ele ainda tem uma coroa de ouro com o símbolo do dragão duplo do clã Shimada.

O evento Arquivos Overwatch vai de 6 a 27 de abril. Todos os visuais lendários, bem como visuais de eventos anteriores do Arquivos, estarão disponíveis durante todo o evento. Visuais épicos só podem ser conquistados por meio de desafios semanais, portanto, certifique-se de acumular estrelas durante as semanas que tiver os cosméticos que você procura.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 06 de abril.