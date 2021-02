Todas os novos visuais do evento do Ano Novo Lunar de 2021 de Overwatch

Orisa não é a única que comemora o Ano do Boi com um visual novo.

O evento de Overwatch de 2021 do Ano Novo Lunar está aqui alegrar os jogadores.

O evento anual vai de 4 a 25 de fevereiro e está trazendo aos jogadores uma seleção de novos visuais de heróis para desfrutar. Para comemorar o Ano do Boi, oito personagens vão trazer um novo visual aos guarda-roupas.

De todos os eventos anuais de Overwatch, o Ano Novo Lunar tende a incluir temas ricamente inspirados em histórias e mitologia. A coleção de visuais deste ano se baseia fortemente na história chinesa e coreana, integrando beleza com uma dose saudável de história de fundo fascinante.

Visuais Épicos

Os três visuais Épicos para o evento estarão disponíveis apenas por meio de desafios semanais. Todas as semanas, os jogadores podem ganhar o visual desse desafio ao vencer nove jogos em qualquer modo de Overwatch.

Baptiste Médico de Terracota

O herói de suporte Baptiste normalmente usa roupas coloridas, mas o visual Médico de Terracota o transforma em um guerreiro em tons de cinza. Este visual parece ser baseado no famoso Exército de Terracota, um grande número de esculturas enterradas junto do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Os pesquisadores estimam que cerca de 8.000 estátuas estão localizadas no local. Esses soldados foram criados para proteger o Imperador na vida após a morte, mas Baptiste estará protegendo os jogadores neste plano de existência.

McCree Xiake

O cowboy favorito de Overwatch continua expandindo sua coleção de chapéus legais de eventos anuais. O visual de Xiake dá ao cowbow um chapéu trançado que combina com os detalhes de seu colete. A capa usual de McCree foi substituída por penas pretas, possivelmente de uma pega. Muitos dos visuais de McCree existem apenas para torná-lo legal, mas este visual em particular pode fazer referência ao mito chinês do vaqueiro e do tecelão. A história é celebrada todos os anos no Festival Qixi, também denominado Festival da Pega.

Reaper Guarda Imperial

O desafio final do evento do Ano Novo Lunar é Reaper Guarda Imperial, que estará disponível de 18 a 25 de fevereiro. O novo visual de Reaper lhe dá uma capa vermelha real adornada com dragões e ouro. Uma máscara facial misteriosa, possivelmente para esconder sua identidade, completa o visual. Historicamente, a Guarda Imperial era uma força especial que protegia um Imperador ou Imperatriz. Isso significa que os jogadores de suporte agora são realeza no Overwatch? Nós esperamos que sim.

Visuais Lendários

Ashe Caçadora de Tigre

Ashe normalmente está caçando o próximo grande lance como parte da Gangue Deadlock, mas este visual a faz perseguir uma presa muito maior. O visual de Caçadora de Tigre transforma Ashe em um dínamo com um rifle, ostentando um colar de dente de tigre e um manto requintado. Como muitos dos visuais de Ashe, o mordomo Omnic BOB é a verdadeira estrela. Este visual transforma BOB em um grande e assustador tigre mecânico completo com listras e uma coleira de rastreamento.

Bastion Fogo do Dragão

Bastion costuma receber alguns dos visuais mais alegres de Overwatch e sua roupa de Ano Novo Lunar não é exceção. Durante o Ano Novo Lunar Chinês, dançarinos habilidosos executam a dança do dragão, manipulando um grande e colorido dragão no topo de mastros. O visual Fogo de Dragão transforma Bastion em uma dessas feras. Quando Bastion se transforma em forma de Sentinela, as várias peças do corpo do dragão se juntam para formar uma peça central festiva.

Echo Kkachi

Como um herói aéreo, a maioria dos visuais de Echo evoca animais e máquinas que vagam pelo céu. Este visual é inspirado na elegante pega, chamada “kkachi” em coreano (romanizado). O corpo de Echo é coberto por penas pretas e brancas, realçadas com ouro e uma coroa. Na Coreia do Sul, a pega é considerada uma ave de boa sorte e boa fortuna. Echo é freqüentemente pintada como uma salvadora na tradição de Overwatch, então esse visual se encaixa perfeitamente em sua personalidade.

Widowmaker Serpente Branca

Este visual de Widowmaker inspira-se profundamente na mitologia chinesa, pintando a atiradora como o personagem principal da Lenda da Serpente Branca, também conhecida como Madame Serpente Branca. No mito, um espírito de serpente branca absorve poderes imortais de um humano e depois cresce para se apaixonar por ele.

Algumas versões do mito pintam Madame Serpente Branca como uma vilã, tentando roubar o espírito do humano, enquanto outras fazem dela a heroína. Para Widowmaker, que passou por uma lavagem cerebral para assassinar seu marido, agente da Overwatch, as linhas entre o bem e o mal parecem se fundir de maneira semelhante.

Orisa Touro Demoníaco

Não seria uma celebração adequada do Ano do Boi sem um visual representando o animal homônimo. Graças a seus quatro membros e chifres, Orisa é frequentemente referida como um “cavalo” pelos jogadores, mas isso também a torna uma escolha fácil para o visual de boi. Enquanto os visuais de Orisa são geralmente bem suaves e felizes, este visual nos mostra um lado totalmente novo dela. Seu metal verde foi transformado em azul e cinza e seu rosto feliz se transformou em um rosto de touro furioso.

Um “Rei Touro Demônio” é mencionado no clássico conto chinês Jornada ao Oeste, um romance que inspirou muitos dos visuais anteriores do Ano Novo Lunar de Overwatch. Este visual pode muito bem estar transformando Orisa em uma rainha Demônio Touro pronta para nos mostrar o que exatamente aqueles cascos podem fazer.

O evento de Ano Novo Lunar do Overwatch começa em 4 de fevereiro e vai até 25 de fevereiro. Os visuais lendários, bem como visuais de eventos anteriores do Ano Novo Lunar, estarão disponíveis durante todo o evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 04 de fevereiro.