Terror de Halloween de 2021 começa em 12 de outubro em Overwatch

É uma temporada assustadora, e os jogadores de Overwatch estão mais do que prontos para alguns novos itens com tema assustador no evento Terror de Halloween do Overwatch, que começa em 12 de outubro deste ano.

O evento acontecerá de 12 de outubro a 2 de novembro e apresentará o modo de jogo Junkenstein de Junkenstein, que coloca quatro jogadores contra uma série de robôs zumbis que se aproxima. O objetivo é proteger as portas do castelo e impedir que a horda Zômnica – zumbis ômnicos – entrem no castelo.

Os jogadores adoram o evento de Halloween porque os visuais são geralmente alguns dos melhores do ano. Este ano, Overwatch revelou um visual de Roadhog, que foi inspirado no personagem Pennywise do romance de terror de Stephen King, It.

Scared yet? 🎈



Overwatch Halloween Terror returns Oct 12! pic.twitter.com/2Pz9u4jmTq — Overwatch (@PlayOverwatch) October 10, 2021

Um balão vermelho com um porco flutua na tela até ser estourado por um Roadhog de aparência horrível, que está usando uma máscara e tem uma grande pintura de um palhaço na barriga com a palavra “sorriso”. Espera-se que mais visuais para o evento sejam revelados nos dias que antecedem o lançamento.

Durante o evento, há desafios semanais que os jogadores podem completar para ganhar três visuais de Halloween. Os visuais que são premiados por completar esses desafios, junto com todos os novos visuais, emotes, linhas de voz e sprays, serão revelados mais perto da data de lançamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 10 de outubro.