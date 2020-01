Teletransportador de Symmetra agora é posicionado instantaneamente no RTP de Overwatch

Se você joga de Symmetra, é seu momento: nossa projetora de fótons favorita pode ficar bem mais forte na próxima atualização de Overwatch.

Jogadores descobriram que, no RTP, as plataformas de teletransporte que Symmetra posiciona agora aparecem automaticamente à frente dela em vez de precisar esperar por um ou dois segundos. A mudança não foi mencionada nas notas de atualização do RTP, o que fez os fãs se perguntarem se era um erro.

Teleporter deploys instantly on PTR r/Overwatch: Subreddit for all things Overwatch™, the team-based shooter from Blizzard Entertainment.

Se não for um erro, Symmetra pode ser uma escolha importante em futuras composições. Os teletransportadores instantâneos de Symmetra podem ser usados para aproximar os heróis da linha de trás de forma fácil e rápida. Isso também pode ajudar com o dano dela própria, já que ela pode rapidamente surpreender o time inimigo com torres.

Porém, há muitos jogadores que apontaram que a velocidade do teletransportador é até quebrada. O atraso no posicionamento dos teletransportadores foi implementado para que os outros tivessem chance de reagir, e essa melhoria não deixa tempo de resposta para os jogadores inimigos.

Não sabemos se a melhoria vai chegar aos servidores principais, mas ela parece até excessiva. E provavelmente não vamos precisar esperar muito por uma resposta da Blizzard, então vamos descobrir em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 10 de janeiro.