Soldado: 1776 junta-se à lista de visuais dos Arquivos 2021 de Overwatch

Este soldado está pronto para uma revolução.

Overwatch revelou um novo visual para Soldado: 76 que está sendo lançada junto com o evento Overwatch Arquivos, apresentando-o vestindo roupas saídas diretamente da Guerra de Independência dos Estados Unidos. Este visual, apropriadamente chamado de Soldado: 1776, leva o herói de volta à fundação dos Estados Unidos, mas adiciona um toque cibernético a seu equipamento que acompanha o tema do mundo futurista de Overwatch.

This old dog's learned a few tricks.



Take the frontlines head-on as Soldier: 1776 Soldier: 76 during the Overwatch Archives event! pic.twitter.com/OlycY23x8M — Overwatch (@PlayOverwatch) April 6, 2021

Nesta armadura robótica no estilo da Guerra Revolucionária, Soldado: 76 veste a aparência de um general dos Estados Unidos procurando lutar pela salvação do país, enquanto agora, canonicamente, Soldado: 76 está lutando pela salvação do mundo. As cicatrizes e a idade do Soldado: 76 foram completamente cobertas com peças que o tornam robótico, como se significando uma realidade alternativa onde a Guerra era uma batalha futurística com Omnics lutando ao lado de humanos, mas também contribuindo para a piada corrente de que Soldado: 76 é bastante velho.

Este visual lendário junta-se a Genji Bushi e Widowmaker Mosqueteira como os visuais inspirados na história deste ano, desta vez focando mais na história do mundo real do que na história de fundo dos heróis individuais.

Os jogadores podem mergulhar no cofre histórico de Overwatch com o evento Arquivos até 27 de abril. O evento marcará o retorno de cosméticos de Arquivos anteriores, bem como as missões de história PvE, com uma nova missão possivelmente disponível com esta iteração, bem como o provável retorno de desafios semanais.

Não se sabe no momento se esses cosméticos e experiências PvE retornarão no evento de aniversário do próximo mês, então certifique-se de aproveitar os Arquivos enquanto eles estiverem abertos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 06 de abril.