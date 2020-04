Só 3 heróis foram desabilitados na primeira Rotação de Heróis de Overwatch em abril

Bem-vindos à Rotação de Heróis do modo competitivo de Overwatch, onde as regras não existem e os números aparentemente não importam.

Depois de desabilitar seis heróis no modo competitivo na semana passada, os desenvolvedores reduziram o número para três para a primeira semana de abril. Originalmente, a Rotação de Heróis desabilitaria quatro heróis por semana, mas, no modo competitivo, a Rotação de Heróis tem funcionado como uma espécie de experimento para os jogadores.

O tanque Wrecking Ball, o herói de dano Hanzo e a suporte Mercy foram desabilitados no modo competitivo nesta semana com a Rotação de Heróis. É uma das raras semanas em que um dos heróis banidos no modo competitivo também é banido da Liga Overwatch. Wrecking Ball é um dos quatro heróis desabilitados da Liga Overwatch nesta semana, o que significa que não será possível usar o hamster em nenhum contexto competitivo por um tempo.

Esta é a segunda semana que Hanzo fica de fora devido à Rotação de Heróis. Ele foi um dos primeiros heróis desabilitados, na primeira semana do novo recurso, no início de março. É provável que os jogadores que gostem de usar heróis de dano fiquem felizes com a situação, já que na semana passada a Rotação de Heróis diminuiu consideravelmente sua diversão. Quatro heróis de dano ficaram de fora de 26 de março a 2 de abril, e os jogadores tiveram que ser criativos, usando Pharah e outros heróis. A ausência de Hanzo não deve fazer tanta diferença nesta semana.

A retirada de Mercy deve ter impacto muito maior nos suportes. Na semana passada, Pharah e Mercy alçaram voo no competitivo. Sem muitos dos heróis de dano, elas ficaram livres para fazer justiça. Sem a cura de Mercy, Pharah deve ficar relagada à reserva nesta semana. Outros heróis que dependem da melhoria de dano de Mercy, como Bastion e Widowmaker, também podem aparecer menos.

Com Wrecking Ball banido no competitivo e na Liga Overwatch, algumas composições vão sofrer nesta semana. Wrecking Ball costuma ser usado para atrapalhar composições mais resistentes com vários escudos, ou distrair heróis de dano de alvos aliados mais frágeis. O herói também pode ser usado com tanques como D.Va e heróis de dano como Tracer e Genji, em uma composição agressiva com alvos bem específicos. Sem Wrecking Ball, Reinhardt e Zarya devem retomar seus reinados supremos.

Lembre-se: a Rotação de Heróis só afeta o modo competitivo e a Liga Overwatch. Você ainda pode usar Wrecking Ball no jogo rápido, arcade e qualquer modo personalizado. A Rotação de Heróis do competitivo é atualizada toda quinta-feira às 15h BRT. Esta rodada fica até 9 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 02 de abril.