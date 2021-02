Recompensas dos desafios semanais do Ano Novo Lunar 2021 de Overwatch

O evento de Ano Novo Lunar 2021 de Overwatch começou em 4 de fevereiro e você já pode começar a desbloquear os oito visuais de seus heróis favoritos. Cinco deles podem ser encontrados em Caixas de Itens ou comprados com ouro, mas três só podem ser obtidos através dos desafios semanais.

A cada semana da comemoração do Ano do Boi, você pode ganhar um novo visual Épico ao vencer nove partidas de Overwatch. Isso se aplica ao jogo rápido, arcade e competitivo. Neste ano, há um novo modo no Arcade, chamado Caçador de Recompensas, que lembra uma brincadeira infantil, mas com eliminações.

Nos desafios semanais, você também poderá ganhar recompensas diferentes antes das nove vitórias. Com três vitórias, é desbloqueado um ícone de jogador, geralmente relacionado ao visual daquela semana. Com seis vitórias, você ganha um spray exclusivo. Com nove vitórias. um visual Épico.

Os visuais dos desafios do Ano do Boi são inspirados na mitologia chinesa e na temática de um imperador ou imperatriz.

Os desafios semanais começaram junto com o evento de Ano Novo Lunar. O primeiro desafio do ano, que vai de 4 a 10 de fevereiro, é relacionado a Baptiste Médico de Terracota. Esse visual cinzento é uma referência ao Exército de Terracota, uma coleção de estátuas que foi enterrada com o primeiro Imperador chinês.

De 11 a 17 de fevereiro, você poderá ganhar o visual McCree Xiake. A capa vermelha de McCree é substituída por penas pretas e ele usa uma armadura trançada. Parece um nômade buscando liberdade: sua capa de penas lembra uma pega, ave da família dos corvos, que é um tema recorrente nos visuais do evento.

O último desafio semanal estrela Reaper Guarda Imperial e vai de 18 de fevereiro até o dia 25, quando acaba o evento de Ano Novo Lunar. Reaper costuma se vestir totalmente de preto e cinza, mas esse visual traz uma capa vermelha com detalhes dourados e uma máscara com pinturas artísticas. Historicamente, a Guarda Imperial era a que tinha a honra de proteger o Imperador nas sociedades antigas.

Se você tiver se interessado por algum dos nove visuais, é importante conseguir as nove vitórias necessárias durante a semana correspondente do desafio. A maior parte dos visuais temáticos de Overwatch volta todo ano, mas até hoje nenhum visual temático de desafio foi relançado após sua semana original. Quando o desafio acabar, o visual pode sumir para sempre.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 04 de fevereiro.