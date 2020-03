Quando termina o evento Arquivos de Overwatch?

Os jogadores de Overwatch receberam a oportunidade de revisitar o passado com os Arquivos. O evento por tempo limitado inclui missões narrativas cooperativas de momentos importantes na história do jogo.

As caixas de espólios do evento contêm grande variedade de visuais, animações de destaque, emotes e sprays inspirados por momentos do passado de Overwatch. Também há missões de desafios semanais, mudando a cara de missões antigas e aumentando o nível de dificuldade de seus modos cooperativos favoritos.

Imagem via Blizzard Entertainment

Insurreição, que volta sete anos no tempo e revive a primeira missão de Tracer, Retaliação, que se vira contra a organização terrorista Talon, e Tempestade Iminente, que segue o perverso empreendedor Maximilien nas ruas de Havana, são os três modos jogáveis.

O evento também traz a chance de obter ícones, sprays e emotes semanais simplesmente por jogar. Na primeira semana, o foco é Symmetra e há um visual colorido Épico no final, na segunda o foco é Torbjörn e um visual enferrujado, e na terceira, haverá um fofíssimo visual rosa para Mei.

Imagem via Blizzard Entertainment

Visuais Lendários, como a Pharah Aviadora com seus óculos estilosos, King Junkrat Jamison com suas pernas douradas, Militia Roadhog com sua camuflagem, a nostálgica Sniper Ana e a atlética Workout Zarya, já estão disponíveis. Agora também é sua chance de conseguir visuais que perdeu em Arquivos anteriores.

Quanto o evento acaba?

Imagem via Blizzard Entertainment

O evento Arquivos de Overwatch 2020 começou em 12 de março e vai até 2 de abril. É um evento de três semanas, mas, caso queira aproveitar ao máximo e conseguir o máximo possível dos visuais, você precisa vencer ao menos nove jogos por semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 12 de março.