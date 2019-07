Quando Sigma será lançado em Overwatch?

O Herói 31 de Overwatch, Sigma, foi revelado ontem. O “astrofísico excêntrico” faz parte da organização criminosa Talon, da qual Widowmaker, Sombra, Doomfist e Reaper também fazem parte.

Sabemos muito pouco sobre Sigma até agora, e nem vimos as habilidades dele ainda. Mas ter tão pouca informação não significa que os jogadores não estejam animados com o lançamento e doidos para saber quando ele será lançado para todos nos servidores de Overwatch.

Overwatch on Twitter Entre na mente de um astrofísico excêntrico que busca desvendar os segredos do universo, sem saber que está se transformando em uma arma viva. Apresentando: Sigma. https://t.co/pocaoJX7EL

A data de lançamento de Sigma ainda não foi anunciada. Se a Blizzard seguir o procedimento padrão dos lançamentos de heróis, ele pode estar disponível no RTP, o Reino de Teste Público, até mesmo a partir desta terça-feira, 23 de julho, e ficar lá por três semanas até ser lançado nos servidores principais.

Então, Sigma pode estar disponível nos servidores principais de Overwatch a partir da semana de 12 de agosto, se a Blizzard seguir o ciclo normal de lançamento dos novos heróis. Mas essa data ainda não foi confirmada, e Sigma pode ser lançado até antes ou depois disso. A Blizzard normalmente anuncia datas de lançamento de novos heróis quando estão bem próximas, então os fãs podem esperar um anúncio oficial em agosto.

Algumas coisas podem mudar até lá. Se Sigma estiver com muitos problemas ou estiver desbalanceado demais para um lançamento oficial, pode precisar passar mais tempo no RTP antes de ficar disponível para todos. É improvável que a Blizzard disponibilize Sigma antes de passar três semanas nos servidores de testes, já que isso não aconteceu com os últimos heróis lançados.

Então, se quiser jogar com Sigma em Overwatch, você pode baixar o RTP e deixar pronto para quando ele estiver por lá. O jogo vai baixar novos arquivos automaticamente, como uma atualização normal do jogo, quando ele estiver disponível.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 23 de julho.