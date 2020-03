Quando começa a temporada competitiva 21 de Overwatch?

Desde que o diretor Jeff Kaplan revelou todas as grandes mudanças que estariam a caminho de Overwatch nos próximos meses, começou o burburinho na comunidade. A maior das mudanças é a Rotação de Heróis, uma funcionalidade que vai “banir” alguns heróis do competitivo toda semana. Muitos jogadores provavelmente já gostariam que a funcionalidade estivesse disponível quando foi anunciada, mas levou mais de um mês para a Rotação de Heróis chegar aos servidores principais do jogo.

A Rotação de Heróis será testada durante a temporada competitiva 21, que começou hoje, 5 de março. Toda temporada competitiva dura aproximadamente 60 dias, o que garante tempo suficiente para subir sua classificação. A temporada 20 começou em 2 de janeiro, passando por fevereiro inteiro. Com a temporada 20, os desenvolvedores resolveram mudar os finais de temporada das terças para as quintas.

Março está cheio de mudanças para os jogadores e fãs. A Rotação de Heróis ficou disponível em 5 de março e a Liga Overwatch vai usá-la a partir do dia 7. Para o competitivo, a equipe de design vai escolher heróis a serem banidos semanalmente. Já a Liga Overwatch terá regras muito mais específicas: toda semana, um suporte, um tanque e dois heróis de dano serão desabilitados, com base nos dados das duas semanas anteriores.

A temporada competitiva 20 terminou em 5 de março, e a temporada 21 começou imediatamente depois. Os horários específicos sempre variam, dependendo da região.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 31 de janeiro. Atualizado em 5 de março.