Paraíso Congelado de Overwatch retorna em 16 de dezembro

Os heróis de Overwatch estão prontos para tirar uma folga de salvar o mundo e comemorar as festas de fim de ano mais uma vez.

A conta oficial de Overwatch no Twitter revelou hoje em uma prévia curta que o evento Paraíso Congelado 2021 começa em 16 de dezembro. Essa prévia, embora não contenha muitas informações de novos itens cosméticos do evento, mostrou uma interação divertida entre Orisa e D.Va com uma arrastando a outra pelo céu, uma versão Overwatch do Papai Noel e de suas renas. Antes do anúncio, a Blizzard havia revelado que o evento Paraíso Congelado deste ano seria adiado devido a “imprevistos”.

Dashing through the snow.



Overwatch Winter Wonderland begins Dec 16. pic.twitter.com/HKZuANWgXR — Overwatch (@PlayOverwatch) December 14, 2021

Esta edição do Paraíso Congelado é a quinta do jogo. Cada vez que o evento volta, modos exclusivos dele, como a Ofensiva de Bola de Neve da Mei e Caça ao Yeti, também voltam, trazendo opções por tempo limitado ao Arcade de Overwatch. No retorno, esses modos geralmente incluem novas formas de jogar e novos sprays como prêmio, mas desta vez ainda não foi revelado nada sobre isso.

O Paraíso Congelado também traz novos visuais festivos para vários heróis e traz de volta os visuais lançados em edições anteriores do evento. Assim como outros eventos por tempo limitado de Overwatch, o Paraíso Congelado 2021 deve incluir novos sprays, poses de vitória e muito mais. Esses prêmios podem ser obtidos em caixas de itens ou comprados com moedas diretamente na seção de visuais dos heróis.

Fique de olho no evento Paraíso Congelado 2021, com direito a visuais novos e modos por tempo limitado, em 16 de dezembro. A festa termina em 6 de janeiro, e com ela o acesso aos visuais e modos de jogo do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 14 de dezembro.