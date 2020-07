Overwatch revela novo desafio de Sigma e nova coleção de músicas

Um novo desafio está chegando a Overwatch para comemorar o lançamento de uma nova coleção de músicas do jogo.

Overwatch: Cities & Countries é uma coletânea com os temas de todos os mapas do jogo. Cada música será inconfundível para os jogadores, sendo aquelas que tocam ao carregar os locais.

Que melodia é essa? Uma nova coleção de músicas de Overwatch!



🎧 Ouça Overwatch: Cities & Countries hoje.

🎮 Jogue o Desafio Maestro Sigma em 14 de julho.



🎵 https://t.co/dxnDjUh3kD pic.twitter.com/u3samLNlq6 — Overwatch (@OverwatchBrasil) July 13, 2020

A estrela do novo desafio é Sigma, em seu novo visual Maestro, que pode ser visto no fim do trailer. Sua afinidade com música certamente faz com que a skin se encaixe bem com ele.

A Blizzard não revelou mais informações sobre o desafio de Sigma, mas provavelmente será parecido com os outros desafios de visuais que Overwatch já fez antes. Para desbloquear os visuais, era preciso vencer nove jogos enquanto os desafios estivessem ativos.

A nova coleção de músicas está disponível na playlist acima no YouTube e nos principais serviços de streaming. O Desafio Maestro Sigma começa em 14 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 12 de julho.