Overwatch adiciona misterioso spray de Junkrat

A atualização mais recente de Overwatch incluiu dois novos visuais, mas um spray enigmático e meio cartunizado de Junkrat deixou algumas dúvidas nos jogadores.

Com a atualização de hoje, entraram no jogo os visuais comemorativos da Liga Overwatch, o visual Bem e Mal do MVP e o visual Midas da San Francisco Shock. Os fãs presumiram que esses fossem os únicos itens da atualização, mas havia outra surpresa.

Explorando a seção “Novidades” da Galeria de Heróis, que mostra os itens cosméticos recentemente adicionados, aparece um novo spray de Junkrat. O novo item se chama “‘Venomous’ por Leon”.

O spray em si é uma ilustração da cara de Junkrat, criada em um estilo que lembra o de desenhos como Rick and Morty. É a expressão padrão de Junkrat — alegria ao ver uma grande explosão — feita à mão.

Até o momento, o spray é o único item cosmético do jogo que tem um crédito direto para o artista. No Reddit e nas redes sociais, os fãs teorizaram por horas sobre a origem do spray misterioso, mas um depoimento da equipe de Overwatch deve explicar.

“’Venomous’ por Leon foi criado por um grande fã australiano de Overwatch que sofre de uma doença crônica. Não vamos compartilhar mais detalhes em respeito à família, mas desejamos o melhor para Leon”, representantes de Overwatch contam ao Dot Esports.

A Blizzard Entertainment tem um longo histórico de parcerias com fãs dedicados que sofram com algumas doenças. Em 2007, a equipe de desenvolvimento de World of Warcraft trabalhou com o adolescente Ezra Chatteron para criar uma missão e um personagem dentro do jogo.

