Os melhores heróis de cura de Overwatch

Overwatch tem sete heróis de suporte divididos em suportes principais e flexíveis. Como o nome indica, os que são focados em cura têm kits adequados para aplicar grandes quantidades de cura e são dedicados a essa tarefa. Suportes flexíveis também têm habilidades de cura, mas geralmente contam com tarefas mais desafiadoras mecanicamente e habilidades de controle de grupo para ajudar suas equipes.

Não há heróis de cura inúteis ou ruins em Overwatch. Cada herói de cura no jogo obteve um sucesso significativo na Liga Overwatch, então você pode realisticamente fazer qualquer suporte funcionar se a situação for a certa para eles. Dito isso, existem heróis de cura com maior potencial e habilidades mais poderosas do que outros, seja porque podem oferecer uma cura incrível ou porque oferecem uma utilidade essencial para a equipe.

Veja como todos os suportes em Overwatch se comparam.

Nível S

Ana

Desta vez, apenas dois dos sete heróis de cura de Overwatch conseguiram entrar em nosso cobiçado nível S: Ana e Lucio. Ambos os heróis levaram a coroa porque são os melhores entre os melhores em termos de potencial de cura, utilidade e benefício geral para sua equipe.

Ana é sem dúvida a melhor em questão de cura para aqueles que estão nas camadas superiores do jogo e para aqueles que têm ampla experiência de pontaria no Overwatch ou em outros atiradores em primeira pessoa. Seu rifle de cura baseado em disparos de habilidades é generoso, mas não muito com a mira, e seu Dardo Sonífero é uma ótima ferramenta para acabar com os inimigos. Ela não é tão acolhedora para os recém-chegados, já que ela é totalmente focada na mira: se você não pode acertar seus tiros, você não estará curando ninguém. Ela também tem poucas maneiras de se afastar de flanqueadores ou mergulhadores, mas bons jogadores de Ana sabem como se posicionar para evitar que isso aconteça.

Graças à sua alta capacidade de cura, a utilidade de Dardo Sonífero e a assistência de outras curas com Granada Biótica, Ana é a mistura perfeita de suporte utilitário e de cura. Leva algum tempo e esforço para aprender a jogar com ela, mas quando você aprende, ela é quase intocável por todos, exceto pelos melhores flanqueadores.

Lúcio

Por outro lado, Lúcio é o melhor heróis de cura para aqueles que estão nas camadas mais baixas ou que estão apenas começando a aprender sobre os suportes de Overwatch. Em vez de curar com base em um tiro de habilidade ou mirar em um colega de equipe em particular, que é como a maioria dos suportes do jogo cura, Lúcio faz uma cura em área de efeito constante em uma área de tamanho médio ao seu redor. Ele também pode aumentar a velocidade de movimento dos aliados da mesma maneira, o que o torna excelente para colocar uma equipe de volta na carga ou objetivo após a perda da defesa.

Em níveis de habilidade mais baixos, o conhecimento do objetivo tende a ser mais baixo. Lúcio já é difícil de acertar graças à corrida na parede e velocidade de movimento acima da média; ao enfrentar inimigos que não podem mirar, ele se torna ainda melhor. Para jogadores empreendedores, sua Onda Sonora tem um nível de habilidade mais alto e pode ser usado para conseguir abates difíceis usando o ambiente.

O fato da cura de Lúcio ser muito independente o torna-o fácil de jogar e poderoso. Nada se compara a ser capaz de curar todos os seus companheiros de equipe de uma vez, sem precisar mirar!

Nível A

Mercy

Na maioria das situações, Mercy é a herói cura de maior rendimento de Overwatch. O que ela não tem em utilidade, ela compensa em quantidade total. Sua poderosa cura de sustentação pode manter seus companheiros de equipe vivos em uma variedade de situações complicadas. Ela é muito fácil de jogar e pode ser difícil de jogar contra ela, o que a torna uma ótima personagem para praticar a cura.

Se ela é tão ótima, você pode perguntar, por que ela não está em nosso nível S? O principal problema com Mercy é que sua eficácia diminui significativamente quando você atinge níveis mais altos. Se você estiver em Bronze, Prata ou mesmo Ouro, você pode curar da linha de trás e poucas pessoas vão sequer olhar para você, a menos que você ultrapasse seus limites ou voe para uma situação ruim. Em níveis mais altos de jogo, bons heróis DPS e tanques sabem como alvejar Mercy e outros heróis de cura nas linhas de trás, tornando muito mais difícil fazer qualquer cura efetiva com ela. Ela tem uma boa mecânica para escapar, mas não é tão poderosa quanto a de Ana ou Lúcio.

Mesmo assim, sua quantidade de cura é simplesmente incomparável. Se a equipe adversária está causando muito dano e sua equipe precisa de muita cura, Mercy é geralmente o caminho a escolher. Combiná-la com um utilitário ou suporte flexível pode trazer muitos benefícios para sua equipe sem sacrificar a quantidade total de cura. Se ao menos ela fosse tão eficaz em todas as categorias…

Moira

Moira é uma espécie de pato estranho entre os heróis de cura de Overwatch. Ela é um DPS e suporte híbrido, o que significa que ela pode causar uma boa quantidade de dano, bem como realizar funções essenciais de cura para sua equipe. Ela tem muito potencial de dano, mas se ela está lidando com dano, ela não está se curando, e aí está seu problema.

Moira tem um pequeno cone de área de efeito para curar em seu disparo primário, bem como um orbe biótico de cura. Ambas as habilidades também podem causar dano. Seu disparo secundário é seu punho biótico, que causa dano para restaurar seu próprio poder de cura e a cura no processo, e seu orbe biótico tem uma forma de causar dano.

Moira é ótima para derrotar inimigos a longa distância ou atingir uma retaguarda, mas quando ela está fazendo isso, a equipe efetivamente tem apenas um herói de cura. É fácil alternar entre os dois modos, pois realmente não há tempo de recarga em seu disparo primário, mas o posicionamento para dano e cura é completamente diferente, já que Moira precisa estar bem próxima de seu alvo para causar dano.

Moira é bem versátil com cura, mas sua capacidade de cura não é alta o suficiente para sustentar uma equipe inteira, principalmente se o outro suporte da equipe também for um flexível. Ela funciona melhor com uma equipe que tem bastante autocura ou outro agente de cura principal. Essa falta de flexibilidade é o que a coloca em nosso nível A.

Baptiste

A maior atração de Baptiste não é sua cura, que vem na forma de duas habilidades de área de efeito que curam todos os aliados próximos. Em vez disso, suas outras habilidades, que trazem uma grande capacidade de sobrevivência e utilidade para sua equipe, são as principais razões para escolhê-lo.

O poder deste suporte está no Campo de Imortalidade e na Matriz Amplificadora, suas duas habilidades mais fortes. O Campo de Imortalidadetem um tempo de recarga alto, mas por um bom motivo: um campo bem colocado pode manter toda a sua equipe viva em uma luta difícil. Quando colocada corretamente, a Matriz Amplificadora também pode virar a maré em um ataque ofensivo.

O que o mantém fora de nosso nível mais alto é o uso de nicho de ambas as habilidades. Matriz Amplificadora é realmente eficaz apenas com heróis terrestres, então voadores como Pharah e Echo e atiradores como Widowmaker e Ashe provavelmente não vão tirar muito proveito dela. Também pode ser difícil de posicionar e é melhor em mapas estreitos como King’s Row do que em mapas mais abertos. O Campo de Imortalidade é forte, especialmente nas categorias de jogo mais baixas, mas os níveis mais altos saberão como rapidamente explodi-lo para anular seus efeitos. Nestes casos, a utilidade concedida à equipe de Baptiste é pequena ou nenhuma.

Baptiste é forte, mas é um nicho demais para ser útil em todas as situações. Ele definitivamente tem o potencial para mudar o jogo, mas não é consistentemente forte ou versátil o suficiente para garantir um lugar em todas as equipes.

Nível B

Zenyatta

Pobre Zenyatta. Ele é provavelmente o heróis de cura mais difícil de jogar nesta lista, o que o coloca em uma posição ruim para começar. Sua quantidade de cura é muito baixa, o que equilibra seu alto potencial de dano; ele, como Moira, é um híbrido de cura e dano. Moira tem o benefício de um feixe de travamento automático para seu disparo primário e mais maneiras de infligir danos, como com seu orbe biótico. Zenyatta não tem nenhum desses.

Zenyatta se move lentamente, deixando-o vulnerável a tiros de longo alcance e não tem capacidade de fugir de flanqueadores ou mergulhadores. Seu disparo primário, embora cause muito dano, é incrivelmente difícil de mirar e requer muita precisão e previsão de movimento do inimigo por parte do jogador. Ele tem alguma utilidade em seu Orbe da Discórdia, mas requer avisos de Zenyatta para ser usado em sua eficácia total. Sua cura é lenta, apenas em um único alvo e pode ser difícil de lançar corretamente.

Isso não torna Zenyatta um herói ruim; apenas o torna inacessível a grande parte da base de jogadores de Overwatch. Nas mãos certas, Zenyatta pode ser um terror na linha de trás, atingindo cabeças a longa distância enquanto fornece alguma assistência de cura, de preferência para um herói focado em cura como Ana ou Mercy. Mas suas barreiras de entrada são muito altas para o jogador médio, tornando-o muito difícil de jogar de forma eficaz, principalmente nas categorias mais baixas.

Brigitte

Se tivéssemos criado essa lista um ou dois anos atrás, Brigitte provavelmente seria nível S. Esta tanque híbrida com suporte foi construída para uma coisa: parar o meta de mergulho, que na época dominava o jogo e seu cenário profissional. Heróis como Genji, Tracer e Winston, que podiam a certa altura rodar o jogo com pouca interferência de qualquer outra pessoa, agora eram vítimas do excelente atordoamento e do disparo primário da maça de longo alcance de Brigitte.

Esses dias ficaram para trás, no entanto. O mergulho não é tão popular quanto costumava ser, então a eficácia de Brigitte diminuiu proporcionalmente. Ela tem alguma utilidade no atordoamento e na habilidade de fornecer armadura para seus companheiros de equipe, mas não é o suficiente para fazer muita diferença, especialmente contra heróis de explosão. Sua quantidade de cura é muito baixa, e seu escudo defensivo apenas a cobre, impedindo-a de proteger sua equipe de flanqueadores e mergulhadores por qualquer meio que não seja seu atordoamento.

Um híbrido de suporte e tanque é uma combinação interessante, mas os próprios nichos de uso de Brigitte a colocam diretamente em nosso nível B. Em casos muito específicos contra composições de equipes muito específicas, ela pode ser útil, mas essas situações são poucas e distantes entre si o suficiente para que ela não seja forte o suficiente para uma equipe média em qualquer classificação. Mesmo com ao meta de escudo atual, a natureza solo de seu escudo não acrescenta muito à sua capacidade de ajudar seus companheiros de equipe, que é o que é ser um herói de cura.

