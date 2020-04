O próximo Cartão Experimental de Overwatch terá como alvo habilidades de controle de grupo

Overwatch está focando nas habilidades de controle de grupo em seu próximo Cartão Experimental.

O raciocínio geral por trás do experimento é diminuir o impacto dessas habilidades no jogo. O teste afetará um total de sete heróis diferentes espalhados por todas as classes.

As habilidades de controle de grupo, mais conhecidas como CC, são “habilidades que os heróis podem fazer com outros heróis que os fazem perder o controle de seu personagem”, descreveu o diretor do jogo Jeff Kaplan. Eles incluem o congelamento de Mei, o atordoamento de McCree’s e basicamente todo o kit do Doomfist.

A Carta Experimental diminuirá a duração do atordoamento no Abalo Terrestre de Reinhardt em meio segundo, para 2,5 segundos. O modo também fixará a duração da Acreção de Sigma para 0,8 segundos, independentemente da distância, uma redução significativa em seu poder de fogo.

A Blizzard adotou a abordagem oposta à Roadhog, no entanto, e aumentou em 20% o recuo em sua suprema. A versão revisada da habilidade pode ser mais frustrante de combater, contanto que os estilhaços continuem se conectando.

“Não é tão tanto um fortalecimento como pode parecer a princípio”, disse Kaplan. “Quanto mais você repelir os inimigos, mais você os empurrará para fora do dano.”

As habilidades de controle de grupo são uma parte central dos heróis de dano, como McCree e Mei. Ambos os personagens receberão um enfraquecimento com a próxima Carta Experimental. A Blizzard reduzirá a duração do atordoamento no Clarão de McCree para 0,7 segundos (de 0,85). Mei também verá uma queda na duração do efeito de congelamento de seu ataque primário (1,3 segundos, de 1,5) e suprema (4,25 segundos, de 5).

Os personagens de suporte também não evitaram alterações no Cartão Experimental. Brigitte e Ana viram pequenos enfraquecimentos em suas habilidades de efeito. A duração do efeito de atordoamento no infame Golpe de Escudo cairá para 0,65 (de 0,75), enquanto o Dardo Sonífero de Ana só desativará os jogadores por até 5 segundos em vez de 6.

As mudanças na jogabilidade não necessariamente chegarão aos servidores ativos, no entanto. O Cartão Experimental é um modo de jogo separado que não afeta o equilíbrio no jogo base e permite que os jogadores testem novos recursos e atualizações sem precisar fazer o download de atualizações ou entrar na Região de Testes Pública (RTP).

A Blizzard ainda não anunciou oficialmente um cronograma de lançamento, mas o post oficial do fórum menciona que o novo conjunto de mudanças estará ativo “ainda esta tarde”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 22 de abril.