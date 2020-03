O evento Arquivos de Overwatch adiciona Missões de Desafio

Este artigo foi trazido pelo StatBanana, a melhor ferramenta de estratégia de Overwatch.

O evento Arquivos de Overwatch não inclui novas missões este ano, mas tem uma surpresa. A Blizzard adicionou uma série de “Missões de Desafio” ao evento. Eles não alteram o objetivo de cada operação, mas interferem na maneira como ela é executada.

Cada tarefa tem duas possíveis missões de desafio, cada uma com um toque especial. Efeitos extras podem variar de vida reduzida e aumento de dano ao modo somente tiro na cabeça. A rotação começa com a Insurreição de Kings Row.

No universo do jogo, Insurreição foi a primeira missão de Tracer para a Overwatch. Os jogadores têm duas opções: “Núcleos Fundidos”, que faz com que os inimigos soltem lava ao morrer, e “Canhão de Vidro” que aumenta o dano dos jogadores à custa de sua barra de vida.

A maioria dos quatro heróis base, Tracer, Mercy, Reinhardt e Torbjörn, pode se encontrar em situações complicadas se não tomar cuidado. Reinhardt deve se mover com seu escudo para evitar lava, e Tracer e Mercy precisam estar cientes de suas localizações e trajetórias ao usar suas habilidades de mobilidade. A missão em si é mais difícil do que outras, o que adiciona complexidade ao evento.

Na segunda semana, os jogadores podem mergulhar nos canais venezianos quando as missões de desafio chegarem a Rialto. Retribuição apresenta uma operação de extração que deu errado e os jogadores devem usar suas melhores habilidades de agente especial para completar os desafios.

Os dois desafios farão você se sentir como em um filme do John Wick. Com “Ataque Cirúrgico”, a única maneira de danificar os inimigos é com ataques críticos, não está claro como essa regra irá interagir com Moira, que não consegue acertar tiros na cabeça. A descrição de “Proximidade” diz que “inimigos só morrem se houver um jogador próximo”. McCree ou mesmo Genji não serão capazes de atacar seus oponentes e os orbes de Moira podem ter que ser usados de perto.

A terceira semana irá reverter a Operação Tempestade Iminente, adicionada nos Arquivos do ano passado. O desafio “Lua de Sangue Iminente” oferece aos jogadores cura por dano, mas aparentemente remove suportes da missão. “Fúria da Tempestado” faz com que alguns inimigos entrem em um estado de fúria e matá-los espalha a fúria para outros inimigos.

A falta de uma missão com nova história não é uma surpresa. Durante um painel na BlizzCon, o diretor de jogo Jeff Kaplan anunciou que os desenvolvedores estavam reservando novas missões de história para Overwatch 2, que ele chamou de “uma melhor experiência ao contar histórias”.

O evento Arquivos vai até o dia 2 de abril. Os jogadores têm até lá para mergulhar nos novos modos de desafio, obter as conquistas restantes das missões base ou obter visuais de tempo limitado. Os visuais dos eventos anteriores do Arquivo também estão na galeria de heróis até 2 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 12 de março.