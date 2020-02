Lúcio, Reinhardt e Mei foram os heróis mais usados na primeira semana da temporada 3 da Liga Overwatch

Passou o primeiro final de semana da temporada 2020 da Liga Overwatch. Mas os fãs já tiveram uma ideia do que esperar do meta que vai guiar os times pelo resto do ano.

Lúcio, Reinhardt e Mei foram os três heróis mais escolhidos na semana, de acordo com o Overwatch Stats Lab. Lúcio teve 91,9% de uso na Liga, e Reinhardt teve igualmente impressionantes 88,7%. Mei ficou em terceiro lugar com 84,1%, enquanto D.Va e Ana ficaram em quarto e quinto, respectivamente.

Imagem via Overwatch Stats Lab

Os três maiores heróis tiveram destaque em todas as séries, mas houve algumas escolhas mais nichadas que tiveram grande impacto em alguns jogos. Widowmaker só apareceu em 10,1% dos jogos, mas sua presença empolgava todos que estavam lá. Andreas “Logix” Berghmans, da Toronto Defiant, por exemplo, teve um desempenho incrível de Widowmaker contra a Paris Eternal em Havana.

Mas não fique tão confortável com o meta. A partir de 7 de março, a Liga terá Rotação de Heróis no competitivo. Isso significa que a Liga vai desabilitar um suporte, um tanque e dois heróis de dano alto com base nas últimas duas semanas de competição.

Isso deve forçar os times a inovarem e se tornarem mais flexíveis em suas composições, além de ser refrescante para os espectadores, que talvez estejam cansados de ver os profissionais jogarem com os mesmos heróis todo final de semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 12 de fevereiro.