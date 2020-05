Little Red Ashe é o primeiro visual revelado para o Aniversário de Overwatch

O evento de Aniversário de Overwatch 2020 começa em 19 de maio e já começaram as revelações de visuais Lendários.

Ashe teve a honra de ser a primeira heroína com um visual revelado para o evento neste ano. Agora, ela é uma lenda das histórias infantis. Seu companheiro, B.O.B., também entra na brincadeira com uma aparência extremamente fiel e assustadora.

B.O.B… Que dentes grandes você tem!



Pegue seu capuz e vista-se como Little Red Ashe (Lendário)! 🐺



O Aniversário de Overwatch começa em 19 de maio. pic.twitter.com/T7qtFFjX9p — Overwatch (@OverwatchBrasil) May 15, 2020

Little Red Ashe é um visual Lendário que ficará disponível com o evento de Aniversário de Overwatch, na semana que vem. A existência do visual foi revelada em uma publicação vazada no fórum da Blizzard, mas o resultado é melhor do que se poderia imaginar.

Ashe vira uma versão adulta da Chapeuzinho Vermelho (Little Red Riding Hood), com armadura e coldre. A fantasia, é, porém, mais curta e mais apropriada para a batalha do que a versão original da história.

Apesar de Ashe estar ótima, precisamos falar de B.O.B., que pode ser o foco real do visual. Seu fiel ajudante ômnico vira o lobo mau, com uma característica importante: a roupa florida da vovó. Aparentemente, B.O.B. decidiu usar em seu cosplay a parte da história em que o lobo mau finge ser a avó doente da Chapeuzinho Vermelho. A touquinha ficou fabulosa.

O novo visual ficará disponível nas caixas de Aniversário de Overwatch 2020, evento que começa em 19 de maio. Por ser um visual Lendário, também ficará disponível para compra por 3.000 de ouro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 14 de maio.