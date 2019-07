Jogadores de Overwatch já gastaram 1 bilhão de dólares no jogo

O lançamento de Sigma não é a única coisa que a Blizzard tem para comemorar. Overwatch passou a marca de 1 bilhão de dólares de compras dentro do jogo em junho, segundo relatório SuperData da Nielsen sobre o mercado de jogos digitais.

Essa é uma estatística completamente baseada em compras dentro do jogo, incluindo aquelas belas caixas dos Jogos de Verão e os visuais da Liga Overwatch. Overwatch já era uma franquia bilionária em maio de 2017, pouco menos de um ano depois de seu lançamento.

Apesar do desgosto geral pelas compras dentro do app, Overwatch virou o “64º jogo em qualquer console, PC ou dispositivos móveis a gerar mais de 1 bilhão de dólares apenas em conteúdo dentro do jogo”, de acordo com o relatório SuperData.

As microtransações de Overwatch são menos predatórias que muitas outras, com foco em personalização cosmética, como visuais e poses de vitória, em vez de vantagens de jogo como desbloquear heróis ou atributos adicionais.

Overwatch também foi o sexto jogo da Activision Blizzard a atingir a marca do bilhão de dólares, depois de grandes franquias como World of Warcraft, Call of Duty e Hearthstone.

Com a chegada de Sigma se aproximando, o começo dos Jogos de Verão de 2019 e mudanças radicais à Liga Overwatch no estágio quatro, Overwatch não parece estar perto de descansar. Quem sabe? Pode ser que até ultrapasse o lucro de Candy Crush um dia.

Artigo publicado originalmente por Dexter Tan Guan Hao em inglês no Dot Esports no dia 24 de julho.