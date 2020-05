Infinity Ward confirma atualização de revólveres akimbo e RPGs em Call of Duty: Modern Warfare

A última grande atualização de Call of Duty: Modern Warfare foi disponibilizada às 3h de hoje (BRT). Mas a Infinity Ward também disse que planeja consertar os akimbo e RPGs, que estão fortes demais, em breve.

Joe Cecot, codiretor de design da Infinity Ward, confirmou hoje a atualização.

“Estamos trabalhando em ajustes para os akimbo em uma pequena atualização”, disse Cecot. “Os RPGs também receberão ajustes na próxima grande atualização, que virá mais tarde.”

We are working on an adjustment for akimbo snake-shots in a smaller update. Just needs testing. RPGs are also getting a tuning pass in the next big update to come later on. GLHF! https://t.co/nNFiro4JGb — Joe Cecot (@JoeCecot) April 29, 2020

Os revólveres akimbo .357 podem ficar fortes demais. Com a munição snake-shot e as vantagens do akimbo, as armas podem se transformar em máquinas mortíferas. Outras melhorias podem ser usadas para a precisão da arma e o cano longo .357 aumenta o alcance do dano. Recentemente, um jogador de Warzone eliminou dois times inteiros com revólveres akimbo, então, se encontrar um jogador equipado com um desses, pode ser bom fugir.

Será preciso, porém, esperar um pouco mais pela melhoria no RPG, já que ela entra na próxima grande atualização. A arma explosiva é especialmente eficaz em Warzone, e pode eliminar veículos e times com um só foguete. Em mapas multijogador menores, os jogadores também atiram RPGs rapidamente, o que traz abates fáceis e inimigos frustrados.

As duas armas têm estragado a experiência do multijogador de Warzone para muitos nas últimas semanas. Alguns streamers populares, como CouRage, expressaram suas opiniões sobre as armas e próximas mudanças, que devem ser bem-recebidas pela comunidade.

Não há data certa para nenhuma das atualizações das armas, mas provavelmente haverá detalhes em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 29 de abril.