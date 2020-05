Fã de Overwatch dá pernas de aranha robóticas para Widowmaker no modo Workshop, e é aterrorizante

Nunca há um fim para a criatividade que sai da comunidade de Overwatch. Um fã compartilhou sua criação do Workshop com a comunidade Overwatch hoje, exibindo um novo conjunto brilhante de pernas robóticas para a atiradora de elite favorita de todos, Widowmaker.

Therister criou um conjunto de quatro pernas desengonçadas que brotam das costas de Widowmaker. Ela permanece suspensa no ar enquanto usa as pernas para percorrer o mapa, embora ela retorne brevemente ao chão ao se agachar.

Sempre que o jogador move a câmera, as pernas robóticas do Widowmaker mudam automaticamente de maneira assustadora. As pernas se cruzam quando se movem de um lado para o outro, e quando o jogador atravessa o túnel na King’s Row, as pernas agarram os lados das paredes como uma aranha real.

Therister deu à Widowmaker a capacidade de escalar edifícios com suas pernas robóticas. Em vez de usar o gancho, a atiradora adere às paredes usando seus novos membros, que lhe permitem acessar lugares de difícil acesso, como telhados, simplesmente pulando no ar e se fixando nas paredes próximas.

Embora você não consiga levar os novos membros robóticos de Widowmaker para suas partidas ranqueadas, você pode experimentar o mod usando o código 5D4FX no modo Oficina de Overwatch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 24 de maio.