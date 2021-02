Evento de Ano Novo Lunar 2021 de Overwatch está no ar

Aproveite a virada para o Ano do Boi com visuais festivos e um novo modo de jogo.

É hora de enfrentar o tempo lá fora, fãs de Overwatch.

O evento de Ano Novo Lunar deste ano está no ar, comemorando a chegada do Ano do Boi com novos visuais e um novo modo arcade. A festa vai de 4 de fevereiro até 25 de fevereiro.

Todo ano, o evento de Ano Novo Lunar traz belos visuais inspirados na mitologia Oriental e em elementos do design Oriental. Orisa é a estrela do evento deste ano, com seu visual lendário Touro Demoníaco, que representa o Ano do Boi. Outros destaques são a Widowmaker Serpente Branca, que banha a atiradora de elite em um tom marfim, e o festivo Bastion Fogo do Dragão.

Capture a Bandeira costuma ser o foco do evento de Ano Novo Lunar, mas neste ano os desenvolvedores também trouxeram novidades.

O modo Caçador de Recompensas é basicamente uma versão de uma brincadeira infantil, só que com eliminações. O primeiro jogador a conseguir uma eliminação se torna o primeiro “Alvo” que todos os outros jogadores da partida deverão caçar. Quem acertar o último golpe nesse jogador se torna o próximo Alvo e assim por diante. Caçador de Recompensas entrará para a rotação do Arcade ao fim do evento de Ano Novo Lunar.

Como em todos os eventos recentes de Overwatch, o Ano do Boi inclui três desafios semanais. A cada semana, você pode desbloquear um novo visual Épico vencendo nove partidas de Overwatch no arcade, jogo rápido ou competitivo. Os visuais deste ano são Baptiste Médico de Terracota, uma versão em escala de cinza do herói, além de McCree Xiake e Reaper Guarda Imperial.

Todos os visuais e itens lendários, incluindo os de eventos anteriores do Ano Novo Lunar, ficam disponíveis de 4 a 25 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 04 de fevereiro.