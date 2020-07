Desafio Maestro do Sigma está no ar em Overwatch

Finalmente vamos descobrir que melodia é essa, fãs de Overwatch. De 14 a 27 de julho, os jogadores de Overwatch poderão participar do Desafio Maestro do Sigma para desbloquear um visual exclusivo, além de um emote e ícones de jogador. Você também pode assistir a streams na Twitch para desbloquear novos sprays do desafio musical.

Além do desafio, os fãs também podem adquirir a nova trilha sonora de Overwatch, Overwatch: Cities & Countries, nas plataformas digitais e ouvi-la nos serviços de streaming. O álbum, que foi apresentado e lançado como uma playlist não-listada no YouTube nesta semana, pode ser acessado em sites e serviços como Apple Music e Spotify. A nova trilha sonora inclui remixes de músicas de carregamento dos vários mapas de Overwatch.

Que melodia é essa? Uma nova coleção de músicas de Overwatch!



🎧 Ouça Overwatch: Cities & Countries hoje.

🎮 Jogue o Desafio Maestro Sigma em 14 de julho.



🎵 https://t.co/dxnDjUh3kD pic.twitter.com/u3samLNlq6 — Overwatch (@OverwatchBrasil) July 13, 2020

Quanto ao Desafio Maestro do Sigma, será preciso conseguir nove vitórias no jogo rápido, arcade ou competitivo para desbloquear o visual lendário exclusivo Sigma Maestro. No novo visual, o tanque que já sabemos ser obcecado por música ganha um terno digno de condutor profissional de orquestra, cabelos esvoaçantes e óculos intelectuais. A armadura de madeira, em um modelo que lembra um violino ou violoncelo, substitui a já conhecida cromada.

Com três vitórias, você pode desbloquear dois novos ícones de jogador para usar em seu perfil de Overwatch. O Desafio Maestro do Sigma é a primeira vez em que um emote de personagem pode ser desbloqueado com vitórias. Com seis vitórias, o jogador adquire um novo emote de Sigma, e com nove vitórias, o visual exclusivo.

É hora de encarar a música. 🎼

Ganhe recompensas com temas musicais exclusivos, incluindo o Sigma Maestro (Lendário).

O Desafio Maestro do Sigma termina em 27 de julho.

🎻 https://t.co/pN1pM892ht pic.twitter.com/o1rCTgmAWN — Overwatch (@OverwatchBrasil) July 14, 2020

O desafio também inclui sprays adicionais como recompensa por assistir a streams de Overwatch na Twitch. De 14 a 27 de julho, assistir a transmissões de qualquer streamer que esteja jogando Overwatch acumula horas que se transformam em recompensas. Assistir a streams por duas horas desbloqueia um spray; quatro horas, dois sprays; e seis horas, três novos sprays. Lembre-se de conectar suas contas da Battle.net e da Twitch para obter as recompensas.

O Desafio Maestro do Sigma fica no ar de 14 a 27 de julho. Os visuais dos desafios não costumam ficar disponíveis nem voltar ao jogo depois do período específico do desafio, então corra para conseguir todas as vitórias antes que o tempo acabe.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 14 de julho.