De onde vem o nome de Cole Cassidy em Overwatch?

Jesse McCree não existe mais.

A Blizzard Entertainment mudou o nome de um dos heróis mais icônicos de Overwatch para Cole Cassidy após a empresa ser o centro de um processo por assédio sexual em julho.

Originalmente, o nome de Jesse McCree foi inspirado em um desenvolvedor da Blizzard que já não faz mais parte da empresa após ser revelado como uma das figuras centrais no processo por assédio.

O desenvolvedor fazia parte do infame “Cosby Suite” da Blizzard — quarto de hotel e conversa em grupo da BlizzCon 2013, onde funcionários da empresa teriam planejado recrutar mulheres para favores sexuais.

A comunidade de Overwatch pediu que a Blizzard renomeasse o herói, já que o verdadeiro Jesse McCree tinha se provado “um escroto nojento”. E a Blizzard atendeu aos pedidos.

Cole Cassidy estreou no jogo em 26 de outubro. “Para que esse novo Overwatch fosse melhor — para realmente consertar as coisas — ele precisava ser honesto com seu time e consigo mesmo”, disse a Blizzard em 22 de outubro. “O caubói que ele era foi embora e agora Cole Cassidy enfrenta o mundo em um novo começo.”

Mas quem inspirou o novo nome Cole Cassidy desta vez?

Embora a Blizzard não tenha confirmado de onde veio o nome, é quase certo que não tenha sido inspirado em outro desenvolvedor. A Blizzard já passou pela difícil tarefa de remover referências a desenvolvedores em seus jogos.

Na verdade, o nome Cole Cassidy provavelmente vem de Butch Cassidy, o infame ladrão de trens e bancos estadunidense, que também foi líder de uma gangue de criminosos conhecida como Wild Bunch.

Um ícone para os estadunidenses, Butch Cassidy já teve sua vida e morte dramatizadas no cinema, na televisão e na literatura — sendo Butch Cassidy and the Sundance Kid o melhor exemplo disso.

Após se tornar fugitivo e desaparecer para a América do Sul em 1901, acredita-se que Butch Cassidy, junto a seu cúmplice Harry Alonzo Longabaugh (o Sundance Kid), tenha morrido em um tiroteio na Bolívia em novembro de 1908.

Cole Younger, outro fora-da-lei do Velho Oeste, também pode ter influenciado a Blizzard. Após lutar pela Confederação durante a Guerra de Secessão, Cole Younger se tornou líder da gangue James-Younger com seus irmãos Jim, John e Bob.

Em seus últimos anos, após construir uma carreira no mundo do crime, Cole Younger participou de apresentações itinerantes do velho oeste, que foram brevemente retratadas em 2010 no filme Bravura Indômita, dos Irmãos Coen. Ele morreu em março de 1916 em sua cidade natal, Lee’s Summit, Missouri.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 25 de outubro.