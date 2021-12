Como conseguir o visual Tracer Onda de Lã no Paraíso Congelado 2021 de Overwatch

O ano está acabando e não há forma melhor de mostrar seu espírito natalino que usar os visuais temáticos do Paraíso Congelado em todos os seus personagens favoritos de Overwatch.

Como em todas as edições do evento anual, a Blizzard adicionou vários novos trajes e três deles só podem ser adquiridos ao concluir desafios semanais por tempo limitado.

No visual Épico Tracer Onda de Lã, a personagem usa um gorro de lã natalino com um blusão branco e vermelho. Não se preocupe: sua legging ainda é ótima para correr. Mas essa versão contém flocos de neve bem festivos, combinando com o resto do visual.

Para habilitar os itens do desafio, é só jogar algumas partidas no Jogo Rápido, no Competitivo ou no Arcade. No caso do visual Onda de Lã, é preciso concluir 27 partidas de Overwatch. Vitórias contam pontos em dobro, mas até as derrotas estão valendo para o objetivo.

Captura de tela via playoverwatch.com

Você tem até a próxima quinta-feira, 23 de dezembro, para jogar todas essas partidas. Depois disso, um novo desafio semanal será ativado e Tracer Onda de Lã ficará indisponível.

O segundo desafio semanal do Paraíso Congelado 2021 tem como grande prêmio o visual Symmetra Visco. E a última semana terá o visual Brigitte Biscoito de Hortelã.

Além de conseguir o visual, você pode obter um ícone de jogador Tracer Onda de Lã após nove partidas e um spray depois de 18 partidas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 17 de dezembro.