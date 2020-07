Como a Liga Overwatch está planejando sediar a Grande Final de 2020 em meio a uma pandemia

Os fãs de e-sports em todo o mundo podem atestar o fato de que 2020 foi um ano desafiador e muitas vezes comovente. A Liga Overwatch está longe de ser a única a ter que mudar drasticamente seus planos originais da temporada. Funcionários e equipes tiveram que desenvolver e executar um modelo de competição de torneios on-line com produção remota, depois que a COVID-19 destruiu o potencial dos jogos nas cidades.

Embora esta temporada tenha sido difícil, os modelos mensais de torneios proporcionaram empolgação aos fãs e um incentivo para as equipes manterem o ritmo, mesmo sem a recompensa do público ou do tempo de palco. Todos esses torneios construíram o hype para as Grande Finais da Liga Overwatch de 2020, cujos detalhes eram misteriosos até um anúncio da liga hoje cedo.

As equipes participarão de chaves regionais que imitam a estrutura do torneio mensal até que dois times principais sejam coroados em cada região. As equipes norte-americanas voarão para a Coréia do Sul, em quarentena por duas semanas antes de participar de um suporte on-line da Grande Final. Embora essa solução esteja muito longe das multidões gritantes do Staples Center nas Finais de 2019, esses planos dão às equipes internacionais a chance de se encontrarem em igualdade de condições.

O que os fãs não vêem, e podem não entender, é a incrível quantidade de trabalho e coordenação necessária para construir uma pós-temporada em meio a esse clima global em constante mudança.

Segurança e integridade

Adam Mierzejewski, gerente sênior de operações de competição da Liga Overwatch, tem trabalhado ao lado de equipes e gerentes gerais para ajudar a criar uma pós-temporada justa e, mais importante, segura.

“O planejamento desta pós-temporada é um esforço de grupo há meses, pois constantemente solicitamos feedback de todas as 20 equipes”, disse Mierzejewski à Dot Esports. A gerente de estratégia líder Aditya Rudra concordou, dizendo que sua equipe usou o feedback de todos os times da Liga Overwatch para construir esse caminho para a pós-temporada.

Viver e prosperar durante a COVID-19 tem sido mais difícil para certas equipes e a equipe de logística levou isso em consideração. “Estamos em constante comunicação com [todas as equipes] durante essa transição para ouvir cada uma de suas situações únicas durante esses tempos sem precedentes”, disse Mierzejewski.

As equipes queriam um caminho claro para os playoffs, por mais cansativo que fosse esse caminho, disse Rudra. Portanto, as chaves de eliminação única com equipes com pontos anteriores ocorrerão antes do início das chaves de eliminação dupla. Toda equipe tem uma chance, não importa se for mínima, de subir ao topo.

Não é surpresa que esta pós-temporada espelhe de perto a estrutura mensal dos torneios que tem sido muito bem-sucedida para a Liga Overwatch. “A mudança para o jogo online nesta temporada nos deu a oportunidade de experimentar vários formatos de torneios online, e estamos aproveitando nossos aprendizados cada vez mais para melhorar nossa fórmula”, disse Rudra.

Sem LAN, menos problemas

Embora a preparação para a Grande Final da Liga Overwatch seja sempre emocionante, o verdadeiro espetáculo está na conclusão das chaves intermináveis. Em anos normais, a Grande Final de 2020 seria realizada como uma competição de LAN em uma enorme arena esportiva, reunindo dezenas de milhares de fãs prontos para assistir as duas principais equipes competindo. Este ano, a maior preocupação da equipe é a segurança dos jogadores e a justiça da concorrência.

Uma LAN seria quase impossível de ser realizada em qualquer lugar do mundo devido a preocupações de segurança para jogadores e funcionários, de acordo com Mierzejewski e Rudra. A melhor solução para eles era fazer com que as equipes viajassem para o local mais seguro possível e competissem on-line para evitar alta latência, o que pode afetar o desempenho do jogador.

Embora os fãs possam ficar desapontados por uma LAN não estar presente, eles precisam entender que a segurança vem em primeiro lugar. “Estamos confiantes de que reunimos a melhor experiência possível para nossos fãs, mantendo todos da maneira mais segura possível”, disse Mierzejewski.

Duas equipes com base na América do Norte viajam para a Coréia do Sul e ficam em quarentena por 14 dias, de acordo com as diretrizes de segurança global. Após esse período, eles poderão competir nas instalações dos jogos da Grande Final, ainda isolados de outras equipes. As duas equipes baseadas na Ásia que se qualificarem para o suporte da Grande Final poderão permanecer em suas instalações atuais.

Mesmo assim, nada disso é gravado em pedra. Ninguém sabe como o mundo poderia ser no final de setembro. Nenhuma data ou local concreto foi dado para as partidas da Grande Final, porque as coisas podem mudar até então. A equipe de logística insistiu que a segurança é, acima de tudo, a principal prioridade.

“Estamos empolgados por ter todas as equipes na pós-temporada e, finalmente, ter a oportunidade de coroar um campeão da temporada 2020 da Liga Overwatch, mas não hesitaremos em mudar de plano, se precisarmos fazê-lo para ajudar a manter todos seguros”, disse Mierzejewski.

Conexão em meio ao desafio

O processo de construção de uma temporada online, sem mencionar uma pós-temporada competitiva e justa, parece impossível para muitas pessoas. Alguns, no entanto, gostam do quebra-cabeça.

“Embora o aumento repentino de uma pandemia tenha sido desafiador para todos, eu me encontrei mais conectado com as equipes do que nunca”, disse Mierzejewski, observando que ele trabalha com equipes desde antes do início da liga em 2018 e raramente tinha visto esse nível de comunicação.

Rudra ecoou esse senso de colaboração. “Nosso plano de pós-temporada é o amálgama de idéias da equipe, dos times da Liga Overwatch e da colaboração dos jogadores e do feedback dos fãs”, disse ele.

Quando a Grande Final da Liga Overwatch de 2020 acontecer, onde quer que estejam, o resultado será o passo final de uma temporada cheia de contratempos e obstáculos quase intransponíveis. Para as dezenas de funcionários que trabalham sem serem vistos por trás das câmeras no planejamento logístico sem fim, 2020 é uma prova de sua tenacidade.

“Estou orgulhoso de quão duro nossas equipes trabalharam não apenas para serem as melhores que podem ser no jogo, mas também trabalhando ao nosso lado para redefinir o cenário da temporada 2020 e o futuro da liga como um todo”, disse Mierzejewski.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 15 de julho.