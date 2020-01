Blizzard vai mudar Campo de Imortalidade de Baptiste

Baptiste vai receber alguns ajustes, de acordo com Jeff Kaplan, diretor de Overwatch.

Ele compartilhou no Reddit que a Blizzard não estava medindo esforços para tentar balancear o Campo de Imortalidade de Baptiste e que as mudanças já estão em teste.

“Estamos testando algumas mudanças ao Campo de Imortalidade para que não fique tão forte”, ele disse em um tópico que discutia o tempo de recarga do Campo de Imortalidade. “Não fui à sessão de testes de hoje, então preciso perguntar à equipe como foi.”

O comentário de Jeff mostra que a Blizzard já tem uma ideia de como balancear o Campo de Imortalidade, apesar de não ter especificado o que a equipe de desenvolvimento está planejando.

O tópico que inspirou a resposta de Kaplan sugere que a contagem do tempo de recarga deveria começar quando o campo é destruído, não quando é colocado. A mudança seria eficaz para reduzir a presença do Campo de Imortalidade no mapa. Não se sabe ao certo se essa abordagem casa com os planos que a Blizzard tem para o herói.

O Campo é uma habilidade complexa cuja eficácia depende de uma série de fatores, como vida, tempo de recarga, raio e presença no mapa. Um ajuste sério mexe em, no mínimo, uma dessas características.

O Campo de Imortalidade de Baptiste é uma habilidade polêmica que coloca em um pequeno raio um dispositivo que impede a morte. Ele dura oito segundos, a não ser que seja destruído antes, e tem um tempo de recarga de 20 segundos que começa a contar ao ser colocado, o que significa que Baptiste tem a possibilidade de ter o dispositivo ativo a cada 12 segundos.

É possível destruir o campo causando 200 de dano a ele, mas, caso Baptiste o coloque fora do campo de visão dos inimigos, como atrás de uma parede ou em um cantinho, é possível deixar o time imortal durante oito segundos.

Simplesmente reduzir a vida do Campo de Imortalidade é uma medida que o torna mais fácil de destruir, mas não toca nos posicionamentos estratégicos longe do campo de visão inimigo. Aumentar o tempo de recarga obriga os jogadores a usarem a habilidade menos vezes, e pode ser essa a escolha da Blizzard.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 07 de janeiro.