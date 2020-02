Blizzard corrige erro que impede jogadores de Ana de sacanearem inimigos

Este artigo foi trazido pelo StatBanana, a melhor ferramenta de estratégia de Overwatch.

“Teabag” é um dos piores insultos dos videogames, e jogadores de Ana em Overwatch podem voltar a usar a provocação infame depois que a Blizzard revelou que planeja corrigir um erro que impede que os jogadores se agachem sobre os inimigos atingidos pelo seu dardo do sono.

A empresa revelou à Kotaku que uma interação não intencional mantinha o hitbox em alvos adormecidos, bloqueando fisicamente os jogadores que desejavam sacanear seus oponentes.

“Os alvos adormecidos de Ana, mantendo o hitbox, era só um erro”, disse a Blizzard em um e-mail para a Kotaku. “O erro foi corrigido para as próximas partidas da OWL e será corrigido no jogo ao vivo nas próximas duas semanas.”

O erro faz com que os alvos adormecidos mantenham sua hitbox, e os jogadores não podem passar por eles ou entrar no espaço. Jogadores mortos aguardando voltar para a partida não têm hitbox como de costume, e ainda podem ser alvo do insulto. Embora o erro ainda esteja nos servidores ativos, o tempo está contado e deve ser corrigido antes das partidas da Liga Overwatch neste fim de semana, conforme declaração da empresa.

Antes da empresa revelar que a ocorrência era um erro, alguns fãs assumiram que a falha era uma medida intencional da Blizzard para conter comportamentos tóxicos e foram aos fóruns de Overwatch para compartilhar sua opinião. Os tópicos rapidamente se transformaram em um debate entre as pessoas que pensam que a prática “faz parte do jogo” e os usuários que acreditam no seu comportamento antidesportivo.

Mas, independentemente de onde está a bússola moral, “teabagging” é quase onipresente nos jogos, e aparentemente não sairá de Overwatch tão cedo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 28 de fevereiro.