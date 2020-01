Blizzard confirma que teletransportador instantâneo de Symmetra é uma falha

Há alguns dias, os jogadores de Overwatch perceberam que os teletransportadores de Symmetra podiam ser posicionados instantaneamente no RTP. Mas Bill Warnecke, engenheiro de software da Blizzard Entertainment, confirmou no subreddit do jogo que a habilidade está com falhas.

Muitos jogadores devem estar aliviados ao receber a notícia, já que uma mudança dessas tornaria impossível lidar com os teletransportadores de Symmetra. Composições mais agressivas seriam extremamente poderosas, já que o time poderia se teletransportar instantaneamente para trás do time inimigo.

Teleporter deploys instantly on PTR r/Overwatch: Subreddit for all things Overwatch™, the team-based shooter from Blizzard Entertainment.

Symmetra podia até enviar suas torres de sentinela para trás do time inimigo, causando uma boa quantidade de dano e ainda se mantendo longe da luta. Apesar de a maior parte dos jogadores concordar que Symmetra precisa ficar mais forte, essa mudança específica parecia forte demais apra ser balanceada.

Alguns mencionaram que, caso a Blizzard fosse implementar um tempo menor de carga do teletransportador, a vida dele teria de ser reduzida para que o outro time conseguisse lidar com a jogada e destrui-lo o quanto antes. Mas, se o time estivesse em sintonia, ainda seria difícil lidar com teletransportadores instantâneos.

O erro deve ser removido do RTP em breve. Symmetra deve, porém, receber outras melhorias que ajudem a aumentar seu tempo de jogo. Agora, ela é a terceira personagem menos jogada do jogo com apenas 0,54% de participação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 13 de janeiro.