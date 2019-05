Baptiste, McCree e Orisa recebem melhorias na última atualização do RTP de Overwatch

A Blizzard lançou ontem uma nova atualização do servidor de testes de Overwatch, cujo destaque foi o aguardado retorno do sistema de replay. Mas não é só isso. A desenvolvedora de Overwatch também implementou atualizações em seis heróis, e elas podem chegar aos servidores principais no futuro.

Para começar a lista de mudanças, a Blizzard aumentou a quantidade de projéteis de cura no Lançador Biótico de Baptiste de 10 para 12 e estendeu a duração da Matriz Amplificadora do médico de combate de 8 para 10 segundos para ajudar os aliados a fazer bom uso da habilidade suprema.

A Matriz de Defesa de D.Va é conhecida como uma das habilidades mais fortes do jogo, mas a Blizzard está tentando novamente limitar seus poderes. O alcance da habilidade foi diminuído de 15 para 10 metros, o que faz com que jogar de D.Va exija um posicionamento mais cuidadoso e controle melhor de defesas para um melhor aproveitamento da distância mais curta da Matriz.

Além disso, o tempo de recuperação do tiro principal de McCree foi reduzido de 0,5 segundo para 0,4 segundo, permitindo tiros mais rápidos e efetivamente aumentando um pouco o dano dele sem mexer demais nos números do dano.

Orisa recebeu uma mudança menor, mas que no fim vai servir como melhoria para a tanque, e uma que beneficia composições em turno. A Barreira Protetora da ômnica pode ser criada sem interromper a recarga da Metralhadora de Fusão, que é uma das mais longas do jogo.

Symmetra também recebeu uma mudança menor, aumentando o alcance de interação de seu Teletransportador em 1m. Com a distância aumentada, é possível interagir com a criação dela sem ter que se mover para a frente para isso.

A Pistola de Rebite de Torbjörn teve o dano de seu tiro secundário reduzido de 12,5 para 10,5 para ajudar a limitar o poder combinado do tiro secundário com o sustento da habilidade Sobrecarga.

Você pode ler as notas completar de atualização do RTP nos fóruns de Overwatch em inglês e um resumo delas em inglês aqui.

Artigo publicado originalmente por Rachel Samples em inglês no Dot Esports no dia 24 de maio.