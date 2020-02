Este artigo foi trazido pelo StatBanana, a melhor ferramenta de estratégia de Overwatch.

This article is brought to you by StatBanana, the best Overwatch strategy tool.

No início do ano, o diretor de jogos de Overwatch, Jeff Kaplan, prometeu que os jogadores veriam mudanças de balanceamento com mais frequência. Com a atualização de hoje na RTP (Região de Testes Pública) chegando poucos dias após o lançamento do Modo Experimental em servidores ativos, ele parece ter cumprido sua promessa.

Esta atualização é o inicio da 1.46 em Overwatch e inclui a introdução de recursos de compartilhamento de replays, bem como alguns grandes enfraquecimentos e fortalecimentos de heróis importantes.

Compartilhar replays

Overwatch introduziu o sistema de replay no ano passado, após a enorme popularidade do visualizador da Copa do Mundo de Overwatch. O sistema de replay permite que os jogadores assistam às 10 partidas mais recentes de qualquer perspectiva que desejarem, desde a experiência em primeira pessoa até a visão de observador em terceira pessoa. Embora os replays tenham sido eficazes para analisar a jogabilidade, os jogadores não puderam compartilhar os replays sem gravá-los usando um serviço de terceiro.

A partir da Atualização 1.46, os jogadores poderão compartilhar replays uns com os outros, fornecendo a eles um código alfanumérico de seis dígitos. Outros jogadores podem acessar esse código e visualizar o replay especificado. Segundo os desenvolvedores, esses códigos só serão válidos até a próxima atualização atingir os servidores ativos. O Overwatch acompanhará esses códigos inseridos para que os jogadores não tenham que inseri-los repetidamente depois de assistir um replay.

Agora, os jogadores também podem “fixar” até 10 repetições adicionais para manter até a próxima atualização. Há também um novo recurso de anotação para os jogadores colocarem comentários ou detalhes sobre a partida no replay. Todas essas novas mudanças serão extremamente úteis para jogadores que estão tentando analisar sua jogabilidade e organizar seus pensamentos.

Atualizações de Heróis

Mei

Tempo de Recarga da Parede de Gelo aumentado de 10 para 13 segundos

A colisão de jogadores agora permite que grandes heróis se encaixem nas brechas de um pilar nas paredes

Nos últimos meses, muitos profissionais se queixaram das habilidades opressivas que Mei traz para os jogos. Uma de suas habilidades mais usadas, a Parede de Gelo, está recebendo um enorme enfraquecimento na Atualização 1.46. Com um aumento do tempo de recuperação, os jogadores terão que planejar melhor sua ação. Tanques e heróis grandes agora podem se encaixar em uma única lacuna de “pilar” na Muralha de Gelo de Mei. Isso significa que uma equipe só precisa mirar e destruir um único pilar da parede para poder passar por ela. A Muralha de Gelo ainda será uma habilidade forte, mas esses enfraquecimentos a tornam menos opressiva no contexto de uma luta de equipe.

D.Va

O tempo de recuperação do reforço aumentou de 3 para 4 segundos

Em uma atualização anterior, o tempo de recuperação dos Propulsores de D.Va foi drasticamente reduzido de 5 para 3 segundos. Uma recarga de três segundos é extremamente rápida, o que significa que D.Va pode percorrer o mapa e causar problemas a qualquer herói inimigo. Este enfraquecimento adiciona um único segundo para tornar seus Propulsores um pouco menos úteis.

Sigma

Custo do Fluxo Gravitacional reduzido em 10%

A habilidade suprema de Sigma, Fluxo Gravitacional, passou por uma série de mudanças na Atualização 1.44.0.1. A redução de velocidade da suprema foi diminuída e o Sigma pode ser atordoado. Na Atualização 1.46 do RTP, as alterações continuam chegando. Sigma agora poderá usar a suprema mais rapidamente, pois o tempo de recuperação foi bastante reduzido.

Soldado: 76

Tempo de recuperação de Foguetes Hélix reduzido de 8 para 6 segundos

Finalmente chegou a hora das “pernas” voltarem? Soldado: 76 não aparece muito faz um tempo desde que os heróis de escudo assumiram o jogo, mas esse fortalecimento pode ser um passo na direção certa. Sua habilidade mais poderosa de dano de explosão, Foguetes Hélix, estará disponível mais rapidamente após essa alteração. Isso o torna mais capaz de competir com heróis do meta como McCree e Hanzo.

Como todas as atualizaççoes no RTP, a Atualização 1.46 está em sua fase de testes. Nem todas as alterações listadas são garantidas de chegar aos servidores ativos de Overwatch. O tempo entre para isso costumava demorar cerca de duas semanas, mas os desenvolvedores parecem estar atualizando em um ritmo mais rápido. Os jogadores podem ver algumas dessas mudanças aprovadas dentro de uma semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 26 de fevereiro.