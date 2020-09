Atualização mais recente de Overwatch enfraquece Roadhog e altera padrões de espingarda e Torbjörn

A arma de Roadhog ficou mais fraca. A atualização mais recente de Overwatch reduziu o dano primário do herói, alterou os padrões de dispersão da espingarda e fez alguns ajustes a Torbjörn. As novidades vieram diretamente do último Laboratório, onde a Blizzard permitiu que os jogadores testassem as mudanças.

Roadhog tem sido uma escolha frequente no meta, e a Blizzard está tentando reduzir seu impacto contra alvos mais resistentes. O dano do projétil de sua Arma de Sucata caiu de 7 para 6, causando um total de 150 de dano por tiro.

“Com as mudanças no padrão de espingardas, esperamos que o combo de Corrente de Gancho de Roadhog permaneça confiável, mas que não seja poderoso demais contra heróis com reservas de vida mais altas”, disse a Blizzard nas notas da atualização do Laboratório.

A atualização também ajustou alguns padrões de dispersão da espingarda para que sejam mais confiáveis, removendo “a rotação aleatória de cada disparo”, segundo as notas. O padrão atualizado garante “muito mais controle sobre a mira ao usar esse tipo de armamento” e afeta, ao todo, seis heróis: Ashe, Doomfist, D.va, Reaper, Roadhog e Torbjörn.

Mas a melhoria ao padrão de disparo não foi a única mudança feita a Torbjörn. O dano por projétil de seu disparo secundário aumentou, mas ao custo de aumentar o tempo de recuperação entre disparos, causando efetivamente uma redução de DPS. A Blizzard espera que as alterações façam com que os disparos “causem mais impacto” individualmente, e que fortaleçam “o disparo secundário de Torbjörn em lutas de curta distância”.

Roadhog ganhou mais destaque após uma série de ajustes de balanceamento. Depois do enfraquecimento aos escudos, alguns tanques secundários como Roadhog passaram a ter mais espaço e seu combo com am Corrente de Gancho fez com que fosse uma escolha mais que viável, até mesmo a nível profissional. O personagem foi escolhido em 33,6% das partidas da fase eliminatória da Liga Overwatch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 10 de setembro.