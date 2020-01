Atualização do RTP de Overwatch introduz mudanças ousadas para Orisa, McCree e Sigma

Um dia depois de Jeff Kaplan, diretor de Overwatch, prometer mudanças de balanceamento mais rápidas no futuro, uma grande atualização foi lançada no Reino de Testes Público (RTP). A atualização 1.45 gira totalmente em torno de mudanças a heróis, com o intuito de balancear o jogo. A última atualização aos servidores principais, a 1.44, enfraquecia alguns heróis que também aparecem nesta atualização. Orisa e Sigma passaram por mudanças significativas, e heróis que causam dano mais rapidamente tiveram ajustes maiores.

Atualizações a heróis

Hanzo

Dano das Flechas da Tempestade reduzido de 70 para 60.

Na atualização 1.44, a velocidade do projétil de Hanzo foi reduzida. Nesta, seu dano é reduzido para torná-lo menos essencial nas partidas competitivas.

McCree

Vida base aumenta de 200 para 250

Tempo de recuperação de tiro primário de Pacificador aumenta de 0,42 segundos para 0,5 segundos.

Tiro Certeiro não trava mais a mira.

Nosso cowboy favorito recebe muitas melhorias na atualização 1.45. Sua vida base aumenta, para ter mais chances de sobrevivência, mas a troco de um ataque primário mais lento. A maior mudança acontece com sua suprema, Tiro Certeiro. Agora, é possível se mover livremente ao mirar, em vez de ficar parado no mesmo lugar.

Reaper

Cura passiva reduzida de 40% para 30% do dano causado.

Faz tempo que a passiva de Reaper é o terror de seus inimigos, curando o herói enquanto ele causa dano. Esta mudança reduz a cura em 20%.

Baptiste

Tempo de recuperação do tiro primário do Lançador Biótico aumenta de 0,36 segundos para 0,45 segundos.

Explosão de cura do tiro secundário do Lançador Biótico é reduzida de 60 para 50.

Baptiste é um dos curandeiros mais populares do jogo no momento, devido a seu impressionante conjunto de habilidades. Na última atualização, o Campo de Imortalidade e a Matriz Amplificadora foram enfraquecidos. Na atualização 1.45, é mais do mesmo, reduzindo a velocidade de seu dano e a viabilidade das granadas de cura.

Orisa

Dano da Metralhadora de Fusão, ou dano primário, reduzido de 11 para 9.

Tempo de recarga de Fortificar aumenta de 8 para 10 segundos.

Duração da armadilha de Parados! reduzida de 1 para 0,65 segundo.

Seriam essas as mudanças que finalmente tiram Orisa do meta? A tanque tem redução de dois pontos de seu tiro primário, fazendo com que cause menos dano. O Fortificar fica mais fraco, desta vez pelo aumento no tempo de recarga. Na atualização 1.44, a habilidade perdeu 10% de eficácia. Mais importante, a habilidade Parados! de Orisa vai atordoar os inimigos por menos tempo. De modo geral, as mudanças fazem com que Orisa seja menos intimidadora como inimiga.

Sigma

Alcance das Hiperesferas, ou dano primário, reduzido de 22 para 20 metros.

Fluxo Gravitacional agora pode ser interrompido antes de os alvos começarem a cair.

Duração da lentidão do impacto do Fluxo Gravitacional reduzida de 0,9 segundos para 0,6 segundos.

Dano da explosão de Acreção reduzido de 60 para 40.

Sigma, o outro tanque onipresente do meta, também é muito enfraquecido. As pequenas mudanças incluem a redução do alcance de seu dano primário e do dano de Acreção. A maior mudança da atualização 1.45 é feita à suprema de Sigma, Fluxo Gravitacional. Além de a duração da lentidão ser reduzida, agora Sigma pode ser atordoado ou eliminado enquanto usa a habilidade. Antes, Fluxo Gravitacional fazia com que o herói ficasse quase imortal.

A atualização 1.45 será testada no RTP por, no mínimo, uma semana antes de entrar nos servidores principais de Overwatch. Por ainda estarem em fase de testes, as mudanças podem não chegar aos servidores, ou chegar de forma diferente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 23 de janeiro.