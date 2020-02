Atualização 1.45 no RTP de Overwatch traz Rotação de Heróis e atualizações da Oficina

Este artigo foi trazido pelo StatBanana, a melhor ferramenta de estratégia de Overwatch.

Os jogadores de Overwatch não precisaram esperar muito para testar o novo recurso, Rotação de Heróis.

A partir de 5 de março, vários heróis serão “desativados” em jogos competitivos, semanalmente. A mais recente atualização da Região de Testes Pública (RTP), 1,45, permite que os jogadores experimentem o recurso Rotaçã ode Heróis antes que chega aos servidores ativos.

A Atualização 1.45 também inclui extensas linhas para o modo Oficina e algumas pequenas alterações no jogo.

Rotação de Heróis

Quando as Rotação de Heróis forem lançadas oficialmente na 21ª temporada de jogos competitivos, os jogadores encontrarão uma seleção de heróis “banidos” das partidas ranqueadas. A equipe de desenvolvimento escolherá os heróis e cada conjunto de “banimentos” durará uma semana. Até hoje, pouca informação estava disponível sobre como o recurso funcionaria em jogos ranqueados. A Overwatch League usará um modelo mais baseado em dados quando as Rotações de Heróis forem ativadas no cenário profissional em 7 de março.

A Atualização 1.45 oferece aos jogadores a chance de ver como a Rotação de Heróis funcionará. Como o streamer Jeff “Emongg” Anderson mostra em uma captura de tela, os heróis banidos recebem uma sobreposição roxa com um sinal de proibição. Nas filas para jogos competitivos, a lista de heróis banidos é mostrada quando um jogador passa o mouse sobre a imagem.

Como esse é um patch do RTP, as coisas nem sempre são perfeitas. Aparentemente, a lista de heróis banidos mudou ao longo de algumas horas, e não semanalmente. Mas pelo menos, dá aos jogadores a chance de ver o recurso em ação.

Oficina

Para criadores talentosos que usam o modo Oficina, a Atualização 1.45 pode parecer um presente. Os desenvolvedores adicionaram dezenas de ações, valores e otimizações adicionais para fornecer aos criadores novos métodos de design. Agora, três novos mapas de jogos personalizados estão disponíveis para os criadores. A Workshop Chamber, Workshop Island, and Workshop Expanse permitem que os usuários construam ao redor de uma base mais simples. Sub-rotinas e um painel de diagnóstico de scripts também foram adicionados.

Mudanças no jogo

Algumas pequenas mudanças no jogo foram adicionadas com a Atualização 1.45. A Muralha de Gelo de Mei agora terá uma mudança visível quando estiver com metade da vida, o que deve permitir aos inimigos decidirem melhor se devem se concentrar em uma parede ou não. O cronômetro inicial de “Escolher Heróis” foi reduzido de 45 para 30 segundos nos mapas de Ataque, Híbrido, Controle e Escolta. Os jogadores terão que escolher seus heróis um pouco mais rápido antes do início do jogo.

O atordoamento também funcionará de maneira um pouco diferente na Atualização 1.45. Interações entre habilidades de atordoamento, como o Abalo Terrestre de Reinhardt e o Clarão de McCree, agora serão mais consistentes. “Novos atordoamentos só substituirão os atordoamentos existentes se sua duração for maior que o tempo restante no atordoamento atual”, disseram os desenvolvedores. Um atordoamento do Clarão não se aplica a alguém que acabou de ser atordoado pelo Abalo Terrestre, por exemplo. Isso se aplica ao congelamento da Mei, sono da Ana e a acreção de Sigma. O tempo mínimo de atordoamento “garantido” é de 1,5 segundos, o mesmo que o sono de Ana.

A Atualização 1.45 do RTP inclui correções de erros em vários heróis e mapas. Para detalhes, os jogadores podem conferir as notas completas da atualização.

Como essa é uma atualização do RTP, todas as alterações não são garantidas a chegar aos servidores ativos. Esta atualização não inclui nenhuma referência ao futuro cartão Experimental Play, que deve chegar aos servidores ativos em fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 04 de fevereiro.