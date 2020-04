Alterações de controle de grupo chegam aos servidores ativos de Overwatch

Após um curto período de teste no Cartão Experimental, pequenas alterações nas habilidades de atordoamento, sono e lentidão atingiram os servidores ativos de Overwatch. Heróis como Mei, McCree e Ana experimentarão pequenos enfraquecimentos para dar mais equilíbrio ao jogo.

A Carta Experimental da semana passada teve como objetivo abordar o “controle de grupo” ou habilidades que reduzem o controle que um jogador tem de um personagem. A Nevasca de Mei, o Clarão de McCree e o Abalo de Terrestre de Reinhardt possuem algum nível de lentidão ou atordoamento que pode imobilizar os inimigos.

Embora essas habilidades sejam necessárias em Overwatch, muitos jogadores expressaram frustração com a força e o tempo de duração dessas habilidades de controle de grupo. “Entendemos que as habilidades de controle de grupo podem causar muita frustração”, disse o diretor do jogo, Jeff Kaplan , em um post no fórum na semana passada. “Sempre que o controle é tirado de você, geralmente não é bom.”

A atualização de hoje transfere essas alterações do Cartão Experimental para os servidores ativos, o que significa que elas já estão contando no modo de jogo rápido, arcade e competitivo imediatamente.

Ana

Dardo Sonífero

Duração do sono reduzida de 6 para 5 s

Mei

Aniquilador Endotérmico (disparo primário)

Duração do congelamento reduzida de 1,5 para 1,3 s

Nevasca

Duração reduzida de 5 para 4,25 s

McCree

Clarão

Duração do atordoamento reduzida de 0,85 para 0,7 s

Reinhardt

Abalo Terrestre

Duração do nocaute reduzida de 3 para 2,5 s

Roadhog

Cair Matando

Repulsão aumentada em 20%

Sigma

Acreção

Duração do nocaute fixada em 0,8 s em vez de mudar com base na distância

Tempo de lançamento reduzido de 0,75 para 0,65 s

A maioria dessas mudanças age para reduzir a quantidade de tempo que os jogadores inimigos ficam atordoados ou com lentidão devido a habilidades. Os jogadores de Mei e Reinhardt perceberão a maior mudança, pois suas habilidades supremas estão incluídas na atualização. Para Roadhog, sua habilidade de atordoamento não muda, mas Cair Matando vai empurrar os inimigos ainda mais para criar mais espaço.

Porém, nem todas as alterações do Cartão Experimental chegaram à atualização dos servidores ativos de hoje. A Brigitte suporte evitou um enfraquecimento em seu Golpe de Escudo, o que reduziria a duração de 0,75 segundos para 0,65 segundos.

Agora essas alterações estão ativas em todas as plataformas de Overwatch. O Cartão Experimental, um local nos servidores ativos para testar as mudanças que os desenvolvedores estão considerando no jogo, provavelmente será atualizado em breve com mais ajustes nos heróis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 29 de abril.