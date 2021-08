Zacian e Zamazenta podem ser brilhantes em Pokémon Go?

Mais Pokémon da região de Galar se preparam para sua estreia em Pokémon Go, que em breve terá mais que apenas as formas de Galar e suas evoluções. Entre esses Pokémon, estão os Pokémon lendários que estampam as capas de Sword e Shield, Zacian e Zamazenta, que estreiam nas reides.

Zacian e Zamazenta, além de outros novos Pokémon da região de Galar como Skwovet e Falinks, estão chegando ao mundo de Pokémon Go. Antes disso, apenas as formas de Galar de Pokémon como Meowth e Zigzagoon estavam disponíveis no jogo, assim como suas evoluções especiais que só pudessem ser obtidas nessas formas. Essa chegada dos Pokémon da região de Galar fará parte do evento de Ultradesbloqueio Parte 3: Espada e Escudo, que foi desbloqueado ao concluir os desafios do Pokémon Go Fest 2021. O evento começa em 20 de agosto e vai até 31 de agosto.

Como os outros Pokémon lendários que chegam a Pokémon Go, Zacian e Zamazenta não estarão disponíveis em suas formas brilhantes durante este evento. Os dois Pokémon só estarão disponíveis em suas formas Herói de Muitas Batalhas, então não terão o tipo Aço nem acesso a alguns de seus ataques mais poderosos. As formas Crowned Sword (Espada Coroada) e Crowned Shield (Escudo Coroado), respectivamente, devem ficar disponíveis no futuro.

Caso você queira capturar Zacian, ele poderá ser encontrado nas reides de cinco estrelas entre 21 e 26 de agosto. Já Zamazenta estará nas reides de cinco estrelas entre 26 de agosto e 1º de setembro.

O Ultradesbloqueio Parte 3: Espada e Escudo de Pokémon Go começa em 21 de agosto, com Zacian e Zamazenta nas reides e muitos outros Pokémon da região de Galar na natureza. Ao fim do evento, em 31 de agosto, nenhum dos dois Pokémon lendários poderá ser obtido nas reides até sua próxima participação futura.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 03 de agosto.