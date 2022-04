Wrath of the Lich King chegará ao WoW Classic neste ano, segundo a Blizzard

Em 2019, a Blizzard lançou novos servidores de World of Warcraft com uma versão antiga do jogo, chamada World of Warcraft Classic, e desde então vem expandindo esse relançamento. Mais recentemente, foram lançadas a expansão The Burning Crusade Classic e a “Temporada de Maestria”.

Além de revelar a nova expansão Dragonflight, também foi anunciada nesta semana mais uma etapa na progressão dos servidores clássicos: a chegada da segunda expansão de WoW, Wrath of the Lich King. A expansão foi lançada originalmente no final de 2008, quase dois anos depois de The Burning Crusade, que lançou em janeiro de 2007.

Ainda não foi anunciada a data exata em que Wrath of the Lich King Classic será lançada, mas a Blizzard deu a entender que seria ainda neste ano. Tudo indica que a Blizzard vai avançar o conteúdo mais rapidamente desta vez, fazendo com que TBC dure menos agora que em seu lançamento original, em meados dos anos 2000.

A classe Cavaleiro da Morte será adicionada aos servidores de Classic antes do (re)lançamento de WotLK, permitindo que os jogadores cheguem ao nível 55 com tempo de sobra para se prepararem para Nortúndria. Não haverá nenhuma restrição para criar o seu primeiro Cavaleiro da Morte.

Além disso, o jogo continuará a ter bônus pagos. Perto do lançamento de WotLK, você poderá pagar para levar os seus personagens ao nível 70, o máximo do jogo até agora.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 19 de abril.