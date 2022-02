Voz de Lisa, do Blackpink, é encontrada no beta de PUBG Mobile

Parece que em breve os jogadores de PUBG Mobile poderão enviar comandos de voz da cantora de K-pop Lisa Manoban. Foi encontrado um pacote de voz da integrante do Blackpink em uma versão beta de PUBG Mobile.

Foram mostrados 35 comandos de voz em um vídeo publicado por uma conta de fãs de Blackpink no Twitter. Eles estão divididos entre táticos, movimento e discussão e vão desde “I’m going in” (“vou entrar”) a “Bring up voice chat” (“vamos falar por voz”).

Não se sabe quando esse pacote será lançado em PUBG Mobile. Pode ser na próxima atualização (atualização 1.9) do battle royale, que deve sair no meio de março, com base nos ciclos anteriores.

Essa não é a primeira vez que a Tencent lança pacotes de voz em PUBG Mobile. Em maio de 2021, foram lançados pacotes de voz com jogadores profissionais, como Ryzen, Manparang e Vintorez, além do famoso apresentador vietnamita TungTT. Recentemente, a versão indiana de PUBG Mobile revelou pacotes de voz de Kaztro, Jonathan e Snax.

Provavelmente vai custar UC para adquirir o pacote de voz de Lisa. Vamos saber mais quando o lançamento da atualização 1.9 estiver mais próximo.

Não é a primeira vez que Lisa, do Blackpink, colabora com PUBG Mobile. Em 2020, o battle royale lançou uma colaboração com o grupo inteiro, trazendo diversos eventos temáticos do Blackpink ao jogo. Com o provável retorno de Lisa a PUBG Mobile nesse pacote de voz, muitos fãs esperam que as outras três integrantes do grupo apareçam novamente em algo parecido.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 21 de fevereiro.