Tudo que você precisa saber sobre o Dia de Bidoof em Pokémon Go

Os Bidoof vão invadir Pokémon Go.

Como prometido, a Niantic anunciou uma nova etapa do evento Invasão de Bidoof em Pokémon Go — o Dia de Bidoof.

Esse complemento de um dia para o evento original vai das 10h às 20h locais de 1º de julho, aumentando ainda mais a frequência com que esse Pokémon aparece.

Com nervos de aço, nada pode perturbar o Bidoof. pic.twitter.com/XsADGEFrMx — Pokémon GO BR (@PokemonGOptBR) June 28, 2021

Nesse período, as reides de uma estrela, três estrelas e até cinco estrelas só terão Bidoof, enquanto as Megarreides ficarão indisponíveis. Bidoof brilhante aparecerá na natureza e nas reides e Recrutas da Equipe Go Rocket terão Bidoof Sombroso em seus times mais frequentemente.

Os Bidoof que você capturar no Dia de Bidoof terão Superpoder e você poderá usar a MT de Ataque Carregado para ensinar a eles Raio Congelante, Bola Sombria e Relâmpago, que antes eram exclusivos da Invasão de Bidoof.

Ao fim do evento, você ainda terá acesso a Superpoder, Raio Congelante, Bola Sombria e Relâmpago usando uma MT de Elite de Ataque Carregado em Bidoof.

O Dia de Bidoof trará ainda uma nova Copa da Liga de Batalha de Pokémon Go, chamada Copa de Bidoof, onde os jogadores só poderão usar times compostos por Bidoof. A Liga Mestra, Liga Mestra Clássica e Copa Elemental ainda estarão disponíveis durante esse período.

Mais uma Pesquisa Especial será lançada para o Dia de Bidoof, incluindo algumas escolhas especiais que afetam como a história da sua pesquisa se desenvolve. Concluir as tarefas rende encontros com Bidoof, itens e um item de avatar de Bidoof.

Por fim, o Dia de Bidoof também terá 4x PE de Captura durante o período do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 29 de junho.