Todos os personagens de Among Us em 2021

Em sua essência, Among Us é um jogo de comunicação. Se você conhece os fundamentos, tudo se resume às suas habilidades de conversação para lidar com o resto. Você pode não ter muito tempo para apresentar seu caso, no entanto.

Familiarizar-se com todos os personagens e textos explicativos do mapa será essencial se você quiser conduzir a próxima reunião de emergência. Os cosméticos que os jogadores usam serão a melhor maneira de descrevê-los, mas ir pela cor de seus trajes espaciais também pode salvar sua vida em momentos em que você não consegue encontrar as palavras para descrever a combinação de skin de um jogador.

Há um total de 12 personagens em Among Us e aqui estão todos eles.

Preto

Azul

Marrom

Ciano

Verde

Lima

Laranja

Cor de rosa

Roxo

Vermelho

Branco

Amarelo

Depois de decidir sobre uma cor, você pode personalizar ainda mais seu personagem carregando no lobby. Você só terá acesso à página de personalização do personagem quando estiver em um lobby. Aproxime-se do laptop no saguão principal e use-o para acessar a interface de personalização de personagens.

