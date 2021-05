A Niantic preparou uma comemoração interessante para os fãs de Pokémon Go de todo o mundo: o Pokémon Go Fest, que acontece em 17 e 18 de julho. Além de várias recompensas, alguns eventos por tempo limitado compõem o festival de dois dias.

Você poderá comprar um ingresso por US$5 (pouco mais de R$25), cerca de um terço do custo do ingresso do Pokémon Go Fest do ano passado. E, mesmo sem um ingresso, os fãs poderão aproveitar certas partes do evento de graça.

Entre as muitas festividades, os habitats terão espécies diferentes de Pokémon a cada hora. Esses habitats são a chance de encontrar alguns Pokémon raros e muitos doces para recarregar e evoluir aqueles que você já descobriu. Haverá quatro habitats ao todo durante o evento deste ano, que alternarão ao longo dos dois dias.

Os habitats serão importantes para concluir todos os desafios e recompensas, pois cada habitat incluirá espécies de Pokémon que farão parte dos quatro Desafios de Coleção.

Confira todos os habitats e os Pokémon de cada habitat do Pokémon Go Fest 2021.

Todos os habitats e os Pokémon de cada um no Pokémon Go Fest 2021

Geral

Selva: Scyther, Aipom, Froakie e muito mais

Deserto Montanhoso: Skarmory, Shieldon, Hippopotas e muito mais

Praia Oceânica: Dratini, Swablu, Alomomola e muito mais

Caverna: Roggenrola, Galarian Stunfisk, Deino e muito mais

Incenso

Selva: Unown F, Unown G, Ludicolo, Chatot, Leafeon e Serperior

Deserto Montanhoso: Flareon, Unown F, Unown G, Tyranitar, Flygon e Throh

Praia Oceânica: Gyarados, Vaporeon, Azumarill, Unown F, Unown G e Sawk

Caverna: Umbreon, Unown F, Unown G, Gardevoir, Absol e Galvantula

As versões brilhantes das espécies de Pokémon atraídas por Incenso também aparecerão com mais frequência. Você terá ainda mais chances de encontrar um Pokémon brilhante no sábado, 17 de julho. Alguns dos Pokémon da lista são Unown F, Throh e Sawk, cuja versão brilhante estreia no jogo durante o evento.

O Pokémon Go Fest 2021 acontece em 17 e 18 de julho, das 10h às 18h locais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Swan no Dot Esports no dia 27 de maio.