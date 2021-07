Todos os Desafios Globais do Pokémon Go Fest 2021

Com o Pokémon Go Fest 2021, muito conteúdo que já apareceu em outros anos estará de volta, além de todos os novos bônus e da estreia de alguns Pokémon como Meloetta no jogo.

Entre o conteúdo que já conhecemos, estão os desafios globais que desbloqueiam eventos adicionais para agosto, mais conhecidos como Ultradesbloqueios. O bônus do Ultradesbloqueio pode render até três semanas de conteúdo adicional e eventos para todos os jogadores de Pokémon Go, mas a única forma de conseguir isso é se todos os jogadores participantes do Pokémon Go Fest 2021 concluírem certos desafios globais na Arena de Desafio Global.

Neste ano, haverá um total de 24 desafios globais para todos os treinadores concluírem juntos. Todos eles devem ser concluídos durante o evento e cada semana de conteúdo adicional será desbloqueada após oito desafios concluídos.

Então isso significa que o Ultradesbloqueio Parte Um: Tempo precisa de oito desafios, o Ultradesbloqueio Parte Dois: Espaço precisa de 16 desafios e o evento misterioso da terceira semana precisa de todos os 24 desafios. Então, se você quiser esses bônus especiais, confira todos os Desafios Globais que os jogadores precisam concluir juntos até o fim do Pokémon Go Fest 2021.

Desafios Globais do Pokémon Go Fest 2021

Use 1.000.000 de Frutas para ajudar a capturar Pokémon Desafio atual

A definir

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 16 de julho.