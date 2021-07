Todos os Desafios de Coleção, horários e detalhes dos habitats do Pokémon Go Fest 2021

Escalar montanhas, correr na praia e explorar a selva não costuma ser a especialidade dos jogadores de Pokémon Go. Mas a Niantic resolveu trazer de volta os habitats rotativos, o que significa que você vai explorar muito durante o Pokémon Go Fest 2021.

A Niantic gosta de usar os habitats rotativos em eventos maiores de Pokémon Go, pois é uma forma de dividir o conteúdo em partes menores e mais fáceis de aproveitar, além de trazer Pokémon mais variados e manter os jogadores ativos por mais tempo.

Em 17 de julho, das 10h às 18h locais, haverá um novo habitat a cada hora, trazendo novos Pokémon que aparecem com mais frequência naturalmente e com Incensos. Ao todo, há quatro habitats diferentes, que ficarão ativos em horas diferentes: Selva, Deserto Montanhoso, Praia Oceânica e Caverna.

Desta vez, com os habitats rotativos, também acontece o Desafio de Coleção do Pokémon Go Fest 2021, que foi dividido em quatro partes. Cada parte representa um dos quatro habitats e também mudará a cada hora.

Se você pretende concluir todos os Desafios de Coleção, confira todos os detalhes necessários para saber quando eles estarão ativos e o que você encontra em cada um.

Começando com uma viagem para o habitat Selva, os Pokémon encontrados em florestas e climas úmidos aparecerão com mais frequência. Os Pokémon variam muito neste habitat e a lista inclui espécies como Aipom, Froakie e Scyther, além de Chatot e Pokémon evoluídos como Ludicolo e Leafeon.

Este habitat estará ativo às 10h e às 14h locais.

No habitat Deserto Montanhoso, você encontra Pokémon nativos das montanhas e desertos, que gostam do calor ou que usam essas áreas para treinar. Isso inclui Pokémon como Throh e Flareon ou os poderosos Flygon e Tyranitar.

Este habitat estará ativo às 11h e às 15h locais.

O nome do habitat Praia Oceânica é bem autoexplicativo: é onde você encontra mais Pokémon do tipo Água. Mas, além de Pokémon como Alomomola e Gyarados, que podem aparecer na região, você ainda pode encontrar Dratini, Cacnea e Sawk.

Este habitat estará ativo às 12h e às 16h locais.

O habitat Caverna terá Pokémon do tipo Sombrio, espécies encontradas em cavernas e, por algum motivo, Gardevoir. Você vai precisar capturar vários Pokémon comuns, como Zubat, Roggenrola e Woobat, além de outros como Beldum e Stunfisk de Galar, para conseguir todas as recompensas.

Este habitat estará ativo às 13h e às 17h locais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 16 de julho.